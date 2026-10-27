HSV-Fans reagieren auf eine Choreo von Eintracht Frankfurt aus der abgelaufenen Saison und verhöhnen einen prominenten YouTube-Koch und Gastronom.

Hamburger Anhänger haben während des Aufeinandertreffens zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal mit einer ungewöhnlichen Choreo für Aufsehen gesorgt.

Durch die HSV-Kurve wanderte während der Partie eine übergroße Karikatur eines Mannes, der eine Unterhose mit Frankfurt-Emblem trug und „Frankfurt“ auf dem linken Arm tätowiert hat. Darunter der Schriftzug: „Vom Wal zum Aal“.

Dabei soll es sich um Bernd Zehner, einen prominenten deutschen Youtuber und Koch, gehandelt haben. Zehner selbst reagierte in den Sozialen Medien auf die Aktion.

Frankfurt-Choreo war offenbar der Hintergrund

„Der Wal schwimmt weiter, der Dino geht baden. Nur die SGE“, schrieb Zehner nach dem 3:1-Sieg seiner Eintracht. Den Spruch „Vom Wal zum Aal“ nutzt er als Motto eines Abnehmprojekts.

Hintergrund ist offenbar eine Aktion aus der vergangenen Bundesligasaison beim bislang letzten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsklubs. Damals hatte die SGE den abstiegsbedrohten HSV mit einer Choreo verhöhnt, die an den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ angelehnt war.

Dieser Wal aus dem Aufeinandertreffen im Mai war wohl der Auslöser Dieser Wal aus dem Aufeinandertreffen im Mai war wohl der Auslöser © IMAGO/osnapix

Unter einem entsprechenden Abbild des Tiers mit einer durchgestrichenen HSV-Raute schrieben die Frankfurter damals: „Wa(h)lheimat 2. Liga“. Nun hat der HSV beim nächsten Aufeinandertreffen mit Frankfurt geantwortet.