Sperre für Gladbachs Sander fix
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Sander flog beim Stand von 1:0 vom Platz, weil er als letzter Mann seinen KSC-Gegenspieler Shio Fukuda am Torschuss gehindert hatte.
Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden zwei DFB-Pokalspielen auf Philipp Sander verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verkündete das Strafmaß einen Tag nach Gladbachs 2:0-Sieg gegen den Zweitligisten Karlsruher SC, bei dem Sander nach einer Notbremse (39.) die Rote Karte gesehen hatte.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Sander war beim Stand von 1:0 vom Platz geflogen, weil er als letzter Mann seinen Gegenspieler Shio Fukuda am Torschuss gehindert hatte. Schiedsrichter Florian Lechner hatte zunächst Gelb gezeigt, sich nach Ansicht der Bilder aber umentschieden.
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