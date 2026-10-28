FC Bayern zunächst ohne Kane

Der Weltfußballer steht im Pokalspiel gegen Magdeburg nicht in der Startelf.

Weltfußballer Harry Kane ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals zunächst nur Zuschauer. Zwei Tage nach der Verleihung des Ballon d’Or in London kommt der Engländer beim Spiel seines FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg (20.45/ARD und Sky) allenfalls als Einwechselspieler zum Zug. Interimstrainer Aaron Danks, der bis auf Weiteres den erkrankten Vincent Kompany vertritt, stellte in der Anfangsformation des Titelverteidigers dafür Ismael Saibari ins Sturmzentrum.

Nicht im Kader steht erwartungsgemäß nach dem Trauerfall in der Familie Joshua Kimmich. Darüber hinaus fehlen nach wie vor die angeschlagenen oder verletzten Manuel Neuer, Jamal Musiala und Luis Díaz. Die Doppelsechs bilden wie zuletzt beim 3:1 in Freiburg Konrad Laimer und Tom Bischof. Der wieder einsatzbereite Aleksandar Pavlovic sitzt wie Min-Jae Kim ebenfalls auf der Bank. – Die Aufstellung des FC Bayern: Urbig – Stanisic, Tah, Ito, Brown – Laimer, Bischof – Oliseh, Karl, Gnabry – Saibari. – Interimstrainer: Danks