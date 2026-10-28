Eberl macht Hoffnung auf Kimmich-Rückkehr

Seit dem Tod seines Vaters fehlt Joshua Kimmich dem FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl gibt vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg ein Update zum Führungsspieler.

Wann kehrt Joshua Kimmich wieder auf den Fußballplatz zurück? Seit über einer Woche fehlt der 31-Jährige dem FC Bayern aufgrund des Todes seines Vaters. Vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (JETZT im LIVETICKER) gab Sportvorstand Max Eberl ein Update.

In der ARD darauf angesprochen, wann Kimmich wieder zur Verfügung stehen würde, sagte der Bayern-Boss: „Wenn Jo das Gefühl hat, den Kopf wieder freizubekommen, dann ist er immer herzlich willkommen.“

Joshua Kimmich zählt beim FC Bayern zu den Führungsspielern Joshua Kimmich zählt beim FC Bayern zu den Führungsspielern © IMAGO/ActionPictures

Ist Kimmich gegen den BVB wieder dabei?

Gleichzeitig gab sich Eberl leicht optimistisch: „Ich glaube und hoffe, dass das bald so sein wird.“ Kimmich steht den Bayern am Mittwochabend zum dritten Mal in Folge nicht zur Verfügung. Er fehlte bereits in der Champions League gegen den FC Arsenal sowie in der Bundesliga beim SC Freiburg.

Nach dem Pokal-Duell gegen den Zweitligisten steht für den deutschen Rekordmeister am kommenden Samstag der Klassiker gegen Borussia Dortmund an. Möglicherweise steht dann Kimmich wieder im Kader.