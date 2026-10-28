Dynamo Dresden empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 18 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SG Dynamo Dresden empfängt den FC Schalke 04 im Rudolf-Harbig-Stadion zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Anstoß ist um 18.00 Uhr (im LIVETICKER).

Dynamo hat den höchsten DFB-Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte im Rücken: In der ersten Runde gewannen die Sachsen 6:0 bei Westfalia Rhynern. Dresden kann erstmals seit der Saison 2014/15 wieder das Achtelfinale erreichen.

Der deutliche Erfolg bei Westfalia Rhynern war für Dresden zugleich ein markanter Pokalabend: In neun der vergangenen zwölf DFB-Pokalspiele erzielte die Mannschaft mindestens zwei Treffer. Ben Bobzien war in der ersten Runde an drei Toren beteiligt, traf einmal selbst und bereitete zwei weitere Treffer vor – eine Marke, die vor ihm bei Dynamo seit Beginn der detaillierten Datenerfassung nur Dženis Burnić 2019 gegen TuS Dassendorf erreicht hatte.

DFB-Pokal heute live: Dynamo Dresden – Schalke 04 im TV, Livestream und Ticker

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: Sky Livestream : Sky, WOW, RTL+

: Sky, WOW, RTL+ Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

FC Schalke 04 reist mit Edin Džeko nach Dresden

Beim FC Schalke 04 rückte in der ersten Pokalrunde vor allem Edin Džeko in den Fokus. Der Angreifer war beim 5:2-Sieg gegen Halle an drei Treffern direkt beteiligt, erzielte zwei Tore und bereitete eines vor; mit 40 Jahren und 160 Tagen gelang ihm dabei sein erster DFB-Pokal-Doppelpack seit dem Viertelfinale 2009 gegen den SV Werder Bremen. Schalke steht zum 26. Mal in den 27 Spielzeiten seit Beginn des Jahres 2000 in der zweiten Runde des Wettbewerbs.

Zum 14. Mal treffen SG Dynamo Dresden und der FC Schalke 04 in einem Pflichtspiel aufeinander. Das bislang einzige Pokalduell entschied Dresden im August 2014 mit 2:1 für sich, danach blieb die SGD in vier Pflichtspielen gegen die Knappen ohne Sieg und holte ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Schalke schied in den vergangenen fünf Pokal-Spielzeiten jeweils in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb aus.

Wird SG Dynamo Dresden gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird SGD gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SG Dynamo Dresden gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.