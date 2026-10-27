Der Assistenztrainer der Bayern berichtet vor dem Pokalspiel gegen Magdeburg von Fortschritten bei seinem Chef.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany befindet sich nach seinem Zusammenbruch weiter auf dem Weg der Besserung.

„Ich habe Vinnie am Montag kurz besucht. Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, als würde es jeden Tag besser gehen. Das ist sehr positiv“, sagte Assistenztrainer Aaron Danks vor dem DFB-Pokalspiel des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg.

Allerdings gebe es „keine großen Neuigkeiten, was Diagnosen oder die Rückkehr zur Arbeit anbetrifft“, ergänzte Danks: „Er ist sehr ruhig. Er bekommt die Zeit, sich zu erholen.“

Danks führt mit Kompany ein Gespräch unter Freunden

Beim Besuch in der Klinik habe er mit Kompany „gute Gespräche geführt, aber die hatten nichts mit Fußball oder mit der Taktik zu tun“, erzählte Danks am Dienstag. Kompany habe „gefragt, wie es uns geht, wie es den Spielern geht. Aber davon abgesehen, war es nur ein Gespräch unter Freunden. Es war schön, ihn zu sehen.“

Kompany war am vergangenen Freitag zusammengebrochen und in die Klinik eingeliefert worden. Nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl fällt der 40-Jährige einige Wochen aus. Nach dem 3:1 am Sonntag in Freiburg hatte Eberl davon gesprochen, dass Kompany zumindest „keine Kopfschmerzen“ mehr habe. „Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Diese Siege sind die beste Medizin für ihn.“

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