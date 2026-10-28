Valentin Gendrey muss im DFB-Pokal früh verletzt raus. Für den Hoffenheimer Pechvogel ist es der nächste Rückschlag. Bei ihm fließen die Tränen.

Bitterer Abend für Valentin Gendrey von der TSG Hoffenheim! Der Rechtsverteidiger verletzte sich im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (JETZT im LIVETICKER) offenbar schwerer am Sprunggelenk und musste bereits nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Der Franzose verletzte sich in einem Zweikampf und musste im Anschluss lange behandelt werden. Er versuchte zunächst noch, weiterzuspielen, doch die Schmerzen waren offenbar zu groß. Gestützt von den Betreuern und unter Tränen musste Gendrey den Platz verlassen. TSG-Trainer Christian Ilzer und seine Mitspieler nahmen ihn auf dem Weg in die Kabine in den Arm.

Valentin Gendrey musste gegen Kiel früh runter Valentin Gendrey musste gegen Kiel früh runter © IMAGO/Eibner

Gendrey von Verletzungen geplagt

Besonders tragisch: Seit seiner Ankunft bei der TSG im Sommer 2024 wurde Gendrey immer wieder von Verletzungen geplagt. Der 26 Jährige fiel erst mit einem Schlüsselbeinbruch rund zwei Monate aus.

Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr von dieser Verletzung brach er sich den Knöchel und musste vier weitere Monate zusehen. Auch deshalb absolvierte er in der vergangenen Saison lediglich 53 Minuten in acht Spielen.

In dieser Spielzeit kam er vor seinem Startelfeinsatz gegen Kiel (sein erster seit eineinhalb Jahren) ebenfalls nur auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

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