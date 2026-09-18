Waggon der Achterbahn-Choreo gestohlen

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich telefonisch für Hinweise auf die Täter zu melden.

Vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern sorgten die Fans des VfL Osnabrück mit einer riesigen Achterbahn-Choreographie für Staunen und ein weltweites Medienecho, jetzt haben Diebe zugeschlagen. Einer der lilafarbenen Waggons ist verschwunden, die Polizei ermittelt.

Laut Mitteilung sollen die Täter am frühen Dienstagmorgen ins Stadion an der Bremer Brücke eingebrochen sein und gegen 0.30 Uhr den im Eingangsbereich der Ostkurve ausgestellten Waggon entwendet haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch (0541/327-2617 oder -2115) für Hinweise auf die Täter zu melden.

Waggon der VfL-Choreo ist verschwunden Waggon der VfL-Choreo ist verschwunden © picture-alliance/dpa/SID/David Ebener

Die Fanszene des Fußball-Zweitligisten hatte zum Erstrundenduell mit dem Rekordsieger aus München (1:4) am 2. September den „Funpark Bremer Brücke“ eröffnet. „VfL Osnabrück – geht ab wie Achterbahn!“ stand in der Ostkurve. Dazu waren wichtige Momente der Klubhistorie aufgeführt. Auf einer aufwändigen Schienen-Konstruktion fuhr ein Wagen mit Puppen.

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