DFB-Pokal: Bundesliga-Trio im Achtelfinale

Ein Trio aus der Frauen-Bundesliga erreicht im DFB-Pokal die nächste Runde. Am Nachmittag und Sonntag sind noch die weiteren Teilnehmer im Einsatz.

Die ersten drei Fußball-Bundesligisten sind ins Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Mainz 05 setzte sich nach Rückstand deutlich mit 6:1 (1:1) beim Zweitligisten FC Ingolstadt durch. Der SC Freiburg gewann bei der SG 99 Andernach mit 2:1 (2:0), der 1. FC Köln behielt beim Zweitliga-Aufsteiger Hertha BSC mit 2:1 (1:1) die Oberhand.

In Ingolstadt geriet Mainz früh in Rückstand, Stefanie Reischmann (7.) brachte die Gastgeberinnen in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Bundesligistinnen die Partie jedoch und erzielten innerhalb von gut 20 Minuten vier Treffer.

DFB-Pokal: Freiburg und Köln setzen sich knapp durch

In den beiden anderen Begegnungen ging es deutlich enger zu. Freiburg legte mit zwei Toren in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg in Andernach. Köln musste bei Hertha BSC nach dem 1:1 zur Pause bis in die Schlussphase um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.

Am Nachmittag sind mit dem Hamburger SV, dem VfB Stuttgart und Werder Bremen drei weitere Bundesligisten im Einsatz. Die erste Runde wird am Sonntag ab 13.00 Uhr fortgesetzt.