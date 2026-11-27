Die DFB-Kapitänin äußert sich auch zu ihrer eigenen Zukunft. Gwinns Vertrag beim FC Bayern läuft aus.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn bewertet den Wechsel der Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger zu Union Berlin als „Riesenausrufezeichen“ für die Bundesliga. „Ich freue mich natürlich riesig, dass Anne zurückkommt“, sagte Gwinn in einer DFB-Medienrunde in Rio de Janeiro. Auch in der Außenwirkung sei die Rückkehr der deutschen Nummer eins nach Deutschland im neuen Jahr „ein großes Statement“.

Zudem freue sie sich schon auf das Aufeinandertreffen zwischen ihrem FC Bayern und den Berlinerinnen direkt nach der Winterpause am 17. Januar. „Da haben wir schon ein bisschen drüber gescherzt, dass das erste Spiel dann bei uns in München ist“, sagte die Rechtsverteidigerin des FC Bayern.

Ob sie selbst über den Sommer hinaus der Bundesliga erhalten bleiben wird, ließ Gwinn angesichts ihres auslaufenden Vertrages beim Doublegewinner weiter offen: „Ich bin jetzt 27 Jahre alt, ich werde keine zehn Verträge mehr in meinem Leben unterschreiben, und da sollte so etwas schon gut bedacht sein.“ Es sei aber auch „kein Geheimnis, dass ich mich wohlfühle in München, dass ich dort schon meine achte Saison spiele und große Ziele habe auch in dieser Saison noch.“

Für sie stehe trotz der zahlreichen namhaften Abgänge der jüngeren Vergangenheit fest, dass die Bundesliga „sehr attraktiv“ sei, „wenn man sie auch mit den anderen Topligen vergleicht. Es sind viele Spielerinnen, die aus dem Ausland den Weg nach Deutschland finden.“