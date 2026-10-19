Sarina Wiegmans Bilanz ist beeindruckend. Sie soll England mindestens bis zur EM in Deutschland zu weiteren Erfolgen führen.

Englands Erfolgstrainerin Sarina Wiegman (56) soll die Lionesses bis zur Fußball-EM 2029 in Deutschland betreuen. Der englische Verband (FA) verlängerte den Vertrag der Niederländerin bis zum Ende der Endrunde in drei Jahren. Ihr bisheriger Kontrakt wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

Wiegman fokussiert WM-Qualifikation

„Ich bin überglücklich, mit dieser Mannschaft weiterarbeiten zu können, und kann mir keinen besseren Job im Fußball vorstellen“, sagte Wiegman bei der Bekanntgabe am Montag. Ihr Fokus liege nun „ganz klar“ auf der Qualifikation für die WM in Brasilien: „Hoffentlich gelingt uns das und wir können dem Land im nächsten Jahr einen weiteren unvergesslichen Sommer bescheren.“

Wiegman hatte Englands Fußballerinnen im September 2021 übernommen, nachdem sie ihr Heimatland vier Jahre zuvor zum EM-Titel geführt hatte. Bei den vergangenen beiden Europameisterschaften holte Wiegman den Titel mit den Lionesses, 2022 schlug England dabei das deutsche Team im Finale von Wembley. Zudem gelang Wiegman vor drei Jahren der Einzug ins Endspiel der WM in Australien und Neuseeland, dort unterlag die englische Auswahl Spanien.

FA-Chef lobt Lionesses-Trainerin

„Sarina ist eine unglaubliche Trainerin mit einer beispiellosen Erfolgsbilanz bei großen Turnieren“, sagte FA-Chef Mark Bullingham: „Es gibt niemanden, der die Lionesses besser in die nächsten beiden Turniere führen könnte.“

In den WM-Playoffs ist England am 26. November und 5. Dezember gegen die Ukraine gefordert. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Endrunde.

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