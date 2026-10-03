DFB-Frauen müssen Ausfall verkraften

Flügelspielerin Vivien Endemann kann verletzungsbedingt nicht zum Nationalteam reisen.

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden Härtetests gegen Australien und Japan ohne Vivien Endemann auskommen.

Die Flügelspielerin vom englischen Erstligisten FC Liverpool muss aufgrund einer leichten Wadenverletzung passen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mitteilte.

Vivien Endemann muss auf die Reise zu den DFB-Frauen verzichten Vivien Endemann muss auf die Reise zu den DFB-Frauen verzichten © IMAGO/HMB-Media

DFB-Frauen: Reagiert Bundestrainer Wück auf den Ausfall?

Ob Bundestrainer Christian Wück eine Spielerin nachnominieren wird, ist demnach noch offen. Endemann (25) hatte seit ihrem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Liverpool in diesem Sommer in bislang vier Liga-Einsätzen zwei Tore und zwei Assists verbucht.

Die Spiele am Freitag in Karlsruhe (20.30 Uhr/ZDF) und am 13. Oktober in Bremen (17.45 Uhr/ARD) läuten für die DFB-Frauen die Vorbereitung auf die WM 2027 in Brasilien ein (24. Juni bis 25. Juli). Wück hatte am vergangenen Dienstag einen 24-köpfigen Kader für die beiden Länderspiele nominiert.