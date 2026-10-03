DFB-Frauen müssen Ausfall verkraften

von SID
03.10.2026 • 14:45 Uhr
Die Erfolgsgeschichte der DFB-Frauen
0:59
SPORT1

Die Erfolgsgeschichte der DFB-Frauen

Flügelspielerin Vivien Endemann kann verletzungsbedingt nicht zum Nationalteam reisen.

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden Härtetests gegen Australien und Japan ohne Vivien Endemann auskommen.

Die Flügelspielerin vom englischen Erstligisten FC Liverpool muss aufgrund einer leichten Wadenverletzung passen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mitteilte.

Vivien Endemann muss auf die Reise zu den DFB-Frauen verzichten
Vivien Endemann muss auf die Reise zu den DFB-Frauen verzichtenVivien Endemann muss auf die Reise zu den DFB-Frauen verzichten© IMAGO/HMB-Media

DFB-Frauen: Reagiert Bundestrainer Wück auf den Ausfall?

Ob Bundestrainer Christian Wück eine Spielerin nachnominieren wird, ist demnach noch offen. Endemann (25) hatte seit ihrem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Liverpool in diesem Sommer in bislang vier Liga-Einsätzen zwei Tore und zwei Assists verbucht.

Weitere News

Die Spiele am Freitag in Karlsruhe (20.30 Uhr/ZDF) und am 13. Oktober in Bremen (17.45 Uhr/ARD) läuten für die DFB-Frauen die Vorbereitung auf die WM 2027 in Brasilien ein (24. Juni bis 25. Juli). Wück hatte am vergangenen Dienstag einen 24-köpfigen Kader für die beiden Länderspiele nominiert.

Alles zum Fußball
  1. Alle Fußball-News
  2. Fußball heute LIVE
  3. Alles zum Transfermarkt
  4. Alle Fußball-Videos