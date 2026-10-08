Lisa Baum könnte in den kommenden Tagen für das DFB-Team debütieren, doch die Offensivspielerin des FC Arsenal hat noch viele weitere Ziele.

Nach ihrem verheißungsvollen Start beim FC Arsenal steht Lisa Baum vor ihrem nächsten Karriere-Highlight, am Freitag (20.30 Uhr) könnte die 19-Jährige im Testspiel in Karlsruhe gegen Australien für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft debütieren.

Doch für die Offensivspielerin soll dies nur ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zu ihrem großen Traum sein. „Ich habe ein großes Ziel“, verriet sie im Podcast „Spielmacher“ von 360 Media: „Ich möchte den Ballon d’Or gewinnen.“

Auch bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien möchte die in Tansania geborene Baum unbedingt dabei sein, bei den Spielen der DFB-Frauen gegen Australien und gegen Japan am Dienstag (17.45 Uhr) in Bremen will sie vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück Argumente für ihre Nominierung sammeln.

Wirtz lobte: „Du bist echt gut“

Ihr Einstand bei Arsenal lief mit zwei Toren in fünf Ligaspielen vielversprechend, „ich bin mit viel Selbstbewusstsein hier rein gekommen“, sagte Baum. Auch die Ablösesumme von 600.000 Euro, die Arsenal an ihren ehemaligen Verein RB Leipzig gezahlt und die sie zu diesem Zeitpunkt zur teuersten deutschen Spielerin gemacht hatte, habe sie nicht unter Druck gesetzt. Dennoch sei es „krass“ gewesen, als sie das erste Mal von der Summe gehört habe, gestand Baum.

Im Podcast berichtete sie auch von einer Begegnung mit Florian Wirtz in Köln. Dort habe sie Neujahr mit ihrem Freund verbracht, über dessen Cousin, der wiederum mit Wirtz befreundet ist, sei sie schließlich in einer Soccer-Halle auf den Liverpool-Star getroffen. Und habe direkt ein Lob eingeheimst. „In der Trinkpause meinte er: Du bist echt gut“, erzählte Baum.

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