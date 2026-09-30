Ann-Katrin Berger ist die klare Nummer eins im deutschen Tor. Dahinter sieht Bayerns Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech jedoch eine Torhüterin heranwachsen, die aus ihrer Sicht bislang zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hätte - und der die Zukunft gehöre.

Wer wird langfristig die Nummer eins im deutschen Tor? Für die Bayern-Direktorin Bianca Rech gibt es darauf eine klare Antwort. In Ena Mahmutovic sieht sie die zukünftige Stammtorhüterin des DFB-Teams. „Ich sage, dass Ena Mahmutovic die Zukunft gehört“, erklärte Rech im ZDF in der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München. Beim 3:0-Sieg der Münchnerinnen hielt Mahmutovic am Ende ihren Kasten sauber.

Die 22-Jährige hätte nach Ansicht von Rech schon in der Vergangenheit mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt. „Dafür ist sie in meinen Augen zu wenig beachtet worden in der Vergangenheit und hat sicherlich auch zu wenige Möglichkeiten im Tor bekommen“, sagte die 46-Jährige. Mahmutovic bringe „unglaubliche Leistungen“.

Laut Bianca Rech gehöre Ena Mahmutovic die Zukunft als DFB-Stammtorhüterin Laut Bianca Rech gehöre Ena Mahmutovic die Zukunft als DFB-Stammtorhüterin © IMAGO/HMB-Media

Rech sieht Berger bei der WM als klare Nummer eins

Eine unmittelbare Ablösung im deutschen Tor erwartet Rech allerdings nicht. Für die anstehende Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien sieht sie Ann-Katrin Berger weiterhin klar gesetzt.

„Ann-Katrin Berger ist eine hervorragende Torhüterin und ich glaube auch, dass sie uns bei der Weltmeisterschaft im Sommer sehr gut vertreten wird“, betonte Rech. Eine Diskussion um die Nummer eins bei der WM sieht sie deshalb nicht. Auf eine entsprechende Nachfrage reagierte Rech eindeutig: „Nein, überhaupt nicht.“

Berger habe Deutschland in den vergangenen Jahren „unglaublich gut im Tor vertreten“. Entsprechend gebe es für Rech auch keinen Zweifel an der Hierarchie für das Turnier: „Dass eine Ann-Katrin Berger als Nummer eins die WM spielt, ist, glaube ich, allen klar.“

DEINE MEINUNG

Langfristig setzt Rech große Hoffnungen in Mahmutovic. Ihre Prognose wiederholte sie deshalb noch einmal mit Nachdruck: „Aber noch mal: Die Zukunft gehört Ena Mahmutovic.“

Wann diese Zukunft beginnt, bleibt offen. Die Voraussetzungen dafür bringt Mahmutovic aus Sicht von Rech jedenfalls mit.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1