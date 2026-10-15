Paris Brunner kehrt zurück und liefert nächste Show

Paris Brunner kehrt nach seiner Sperre bei der AS Monaco zurück und setzt seinen Höhenflug direkt mit einer starken Leistung fort.

Die AS Monaco ist mit einem Auswärtssieg in ihre erste Conference-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Filipe Luís setzte sich am Donnerstag mit 2:1 (2:0) bei ZSKA Sofia durch. Der Matchwinner der Monegassen war einmal mehr Paris Brunner. Dabei war es für den Deutschen nach seiner Sperre infolge des Jubel-Eklats sein erstes Pflichtspiel für den Klub seit dem 18. September.

Brunner erzielte schon nach drei Minuten den Führungstreffer. Für den deutschen U21-Nationalspieler war es im achten Spiel bereits der siebte Treffer in allen Wettbewerben in dieser Saison.

Paris Brunner (r.) präsentiert sich weiter treffsicher Paris Brunner (r.) präsentiert sich weiter treffsicher © IMAGO/Anadolu Agency

Monaco erwischte den besseren Start und schlug nach einem Sofia-Freistoß im Umschaltspiel zu. Stanis Idumbo scheiterte zunächst an einem Verteidiger, Brunner setzte nach und jagte den Ball unter die Latte. Sofia erhöhte danach den Druck, kam vor allem über Flanken und Standards zu Abschlüssen, fand gegen die konzentrierte Gäste-Defensive um Keeper Lukás Hrádecky aber keine Mittel.

Paris Brunner setzt Höhenflug fort

Und vorne? Da wirbelte Brunner. In der 43. Minute dribbelte er nach vorne, zog mehrere Gegenspieler auf sich und legte vor dem Strafraum auf Ansu Fati perfekt quer. Der Spanier markierte das 2:0. Erst nach der Pause kam Sofia durch Joel Zwarts noch einmal heran (76.).

Es war das sechste Europapokalduell der beiden Klubs. Vor der Partie hatte Monaco gegen den bulgarischen Hauptstadtverein nur einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht.

Mit dem Erfolg in Sofia gelang dem Brunner-Team nun ein gelungener Auftakt in der Conference League. Am Wochenende muss Brunner in der Ligue 1 wegen seiner Kopf-ab-Geste noch einmal zuschauen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.