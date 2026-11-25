Champions League: Pariser Siegesserie reißt gegen Rom
Gegen die AS Rom strauchelt der Titelverteidiger lange und holt lediglich einen Punkt. Bei den Gästen setzt Donyell Malen seine starke Form weiter fort.
Die beeindruckende Siegesserie von Paris Saint-Germain ist gerissen. Nach zwölf Pflichtspielerfolgen nacheinander musste sich der zuvor in der Champions League makellose Titelverteidiger vor heimischen Publikum gegen die AS Rom mit einem 2:2 (1:1) begnügen.
Der frühere Weltfußballer Ousmane Dembélé (62., Foulelfmeter) brachte PSG zwar auf die Siegerstraße, der formstarke Ex-Dortmunder Donyell Malen (78.) verhinderte vom Punkt aber den nächsten Sieg der verletzungsgeplagten Pariser.
Champions League: PSG lässt erstmals Punkte liegen
Mario Hermoso hatte die Römer früh in Führung gebracht (5.), Illia Zabarnyi glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (31.). Damit verpassten die Franzosen es, erneut an die Spitze der Champions-League-Tabelle zu springen. Mit 13 Punkten nach fünf Spielen steht PSG nun auf Rang zwei. Real Madrid ist mit 15 Zählern neuer Tabellenführer.
Bei einer Slapstick-Show verpasste dagegen der kriselnde Traditionsklub Manchester United erneut den ersten Erfolg unter seinem neuen Coach Mauricio Pochettino. Pechvogel beim 2:2 (0:1) bei Sporting Lissabon war Senne Lammens. Der United-Torhüter hielt einen Strafstoß von Luis Suarez (30.), verursachte aber zwei Minuten später einen weiteren Foulelfmeter. Suarez (33.) traf.
Weil Lammens beim zweiten Suarez-Treffer (79.) daneben griff, reichte der Doppelpack von Bruno Fernandes (48., Foulelfmeter/50.) nicht zum Sieg. Kurios: Bei seinem zweiten Tor flog der Ball nur aufgrund eines Platzfehlers unhaltbar ins Tor.
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Mit Sport-Informationsdienst (SID)