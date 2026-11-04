Wirtz muss bei Liverpool auf die Bank

Liverpool-Coach einmal mehr von Wirtz begeistert

DFB-Star Florian Wirtz steht in der Champions League bei Fenerbahce Istanbul nicht in der Startelf. Stattdessen darf Dominik Szoboszlai nach längerer Zeit wieder beginnen.

DFB-Star Florian Wirtz muss beim FC Liverpool wieder auf der Bank Platz nehmen. Der 23-Jährige steht beim Champions-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER) nicht in der Startelf der Reds, nachdem er für seine Leistung im Liga-Topspiel gegen den FC Arsenal (0:1) einige Kritik erfuhr.

„Wirtz muss mehr machen“, titelte unter anderem die BBC am Sonntag nach der Niederlage.

Florian Wirtz sitzt in Istanbul auf der Bank Florian Wirtz sitzt in Istanbul auf der Bank © IMAGO/Propaganda Photo

Der Offensivspieler hatte bislang in allen neun Liga-Partien beginnen dürfen. In der Königsklasse saß er nur beim Sieg gegen den FC Villarreal (4:3) auf der Bank.

Statt auf Wirtz zu setzen, lässt Trainer Andoni Iraola den früheren Leipziger Dominik Szoboszlai in die Startelf rutschen. Der Ungar wurde zuletzt von Oberschenkelproblemen außer Gefecht gesetzt, in der ersten Elf hatte er zuletzt am 20. September in der Liga gestanden.