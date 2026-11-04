"Das ist ein Auftrag!" Bayern-Boss mit Ansage an Neuer

Ein unermüdlicher Arbeiter war er schon immer, jetzt trifft er sogar in Serie! Konrad Laimer verdient aber nicht nur deshalb noch mehr Anerkennung. Der SPORT1-Kommentar.

Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz – was wurde nicht schon alles gesagt und geschrieben über die überragenden, aber teuren Offensivstars des FC Bayern? Jedes Loblied ist angesichts der Leistungen dieses Trios vollkommen berechtigt.

Doch wer bei der Bewertung eines Transfers nicht nur auf Tore, Vorlagen und spektakuläre Dribblings schaut, sondern auch auf seinen sportlichen und wirtschaftlichen Wert, kommt an einem Namen kaum vorbei: Konrad Laimer.

Konrad Laimer glänzt – ein Kommentar von Stefan Kumberger Konrad Laimer glänzt – ein Kommentar von Stefan Kumberger © SPORT1-Grafik

Der Österreicher gehört ebenfalls in die Riege der besten Bayern-Transfers der vergangenen fünf Jahre. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt – womöglich sogar besser als bei so manchem Münchner Künstler.

Laimer beim FC Bayern: Mit dieser Entwicklung war kaum zu rechnen

Zur Erinnerung: Als Laimer im Sommer 2023 an die Säbener Straße wechselte, war er ein Transfer der Marke „nice to have“. Angesichts der Tatsache, dass er als Sechser geholt wurde, Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf dieser Position aber die Platzhirsche waren, war kaum damit zu rechnen, dass Laimer einmal ein solcher Dauerbrenner werden würde.

Doch der Österreicher ist vielseitig, bissig und kämpferisch immer auf der Höhe. Unter Vincent Kompany ist er auf der rechten Abwehrseite längst nahezu unverzichtbar geworden.

Laimer schließt Räume, treibt das Pressing an und macht jene Wege, die auf keiner Highlight-Plattform landen – ohne die aber auch die großen Künstler längst nicht so glänzen könnten.

Plötzlich trifft Laimer sogar in Serie

Und plötzlich trifft der Dauerläufer sogar in Serie – erst gegen Dortmund, dann beim Champions-League-Sieg in Madrid.

Das Beste aus Sicht der Münchner: Für diesen Spieler mussten sie 2023 keinen einzigen Euro Ablöse bezahlen. Salopp formuliert haben die Bayern damit einen quasi „kostenlosen“ Leistungsträger bekommen. Wo gibt es das noch?

DEINE MEINUNG

Bemerkenswert ist auch, wie Laimer mit Uli Hoeneß‘ öffentlicher Stichelei („Er ist eben nicht Maradona“) umging. Er blieb gelassen, verzichtete auf eine öffentliche Konfrontation.

Die Vertragsverlängerung war die logische Folge

Am Ende schraubte seine Seite sogar die Gehaltsforderungen nach unten. Die Vertragsverlängerung bis 2029 war die logische Folge. Gut so!

Dass CEO Jan-Christian Dreesen den „Alpen-Zidane“ jetzt indirekt für den Ballon d’Or vorgeschlagen hat, war natürlich augenzwinkernd gemeint. Doch eines steht fest: Konrad Laimer ist für die Bayern Gold wert.

Auch wenn er nicht Maradona ist.