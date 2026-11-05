Vinícius Júnior sorgt für Mitleid: Hartes Urteil zu Real-Star

Real-Star Vinícius Júnior kann wieder einmal nicht überzeugen. Sein Trainer nimmt ihn in Schutz, die TV-Experten widersprechen.

Was ist nur mit Vinícius Júnior los? Schon seit Wochen steckt der 26-Jährige bei Real Madrid in einer sportlichen Krise. Fehlendes Selbstvertrauen, schwache Leistungen – und mit Yan Diomande ein neuer Konkurrent auf seiner Position.

In der Champions League kam Vinícius am Mittwochabend beim 3:2-Auswärtssieg gegen AEK Athen von Beginn an zum Einsatz, wurde aber in der 81. Minute ausgewechselt. Überzeugen konnte der Superstar dabei erneut nicht.

Trainer Jose Mourinho äußerte sich im Anschluss entsprechend diplomatisch. „Vinicius hat ein durchaus akzeptables Spiel abgeliefert, wenn auch kein außergewöhnliches – genau wie die Mannschaft“, sagte er nach der Partie.

TV-Experten verstehen Mourinho nicht

Eine Aussage, die bei den Experten für wenig Verständnis sorgte. Ex-Real-Profi Jorge Valdano erklärte bei Movistar Plus Deportes: „Akzeptabel … sagte Mourinho. Er konnte nicht sagen, dass Vinícius ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber das Wort ‚akzeptabel‘ ist nicht gerade ein großes Lob für einen Spieler, den wir als absolut spielentscheidend darstellen.“

Santiago Canizares, der einst ebenfalls für die Königlichen spielte, wurde ebenfalls deutlich: „Was Vinícius am meisten zugesetzt hat, war, diesen Goldenen Ball (den Rodri 2024 gewann, Anm.d.Red.) verpasst zu haben und sich in einer Situation zu befinden, in der sich ein Verein ihm beugt und nicht zur Verleihung des Goldenen Balls reist“, so der frühere Profi.

Ex-Profi hat sogar Mitleid mit Vinícius

Vinícius galt vor zwei Jahren als Favorit auf den Ballon d’Or, erhielt die begehrte Trophäe aber letztlich nicht. Sein Verein boykottierte die Veranstaltung anschließend.

„Das sind Dinge, die unnatürlich sind, und Vini glaubt nun, dass er einen bestimmten Status hat – den er vertraglich auch hat. Vinicius ist aber nicht in der Lage, diesen Status auf dem Spielfeld zu verteidigen“, meinte Canizares noch.

DEINE MEINUNG

Ähnlich äußerte sich übrigens auch Samuel Umtiti. Der langjährige Barcelona-Profi erklärte bei RMC: „Es tut mir leid für ihn. Der Ballon d’Or, den er nicht gewonnen hat, hat ihn mitgenommen. Es fällt uns schwer, den spritzigen Vini von früher wiederzufinden.“

In der laufenden Saison brachte er es in zwölf Pflichtspielen auf nur ein Tor.