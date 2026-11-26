Die Stuttgarter verlieren trotz einer guten Leistung bei Inter Mailand. Auch, weil einmal mehr bekannte Muster auftreten.

Mit der „kleinen Lehrstunde“ im San Siro wollte sich Sebastian Hoeneß gar nicht lange aufhalten. Klar, sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem 0:2 (0:0) bei Inter Mailand, „wenn ich mir das Spiel nochmal anschaue, werde ich Schmerzen haben.“ Aber, und das war Hoeneß an diesem Abend nun einmal besonders wichtig: „Ich will jetzt das Positive rausstellen.“

Seine Mannschaft habe beim italienischen Meister ein „wirklich gutes Spiel“ gemacht, lobte der 44-Jährige seine Spieler bei DAZN. Woher dann also die „Schmerzen“? Aufgrund der gelegentlichen Unaufmerksamkeiten, gerade vor dem entscheidenden 0:2, zum einen. Zum anderen aber wegen der einmal mehr fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

„Es ist wie verhext“, sagte Hoeneß angesichts von nur einem Treffer aus den vergangenen vier Pflichtspielen: „Da fehlt uns gerade ein bisschen was, so ehrlich müssen wir sein.“ Auch gegen Inter hatte sich der VfB immer wieder gut ins letzte Drittel gespielt, sich auch nach dem 0:2 nicht aufgegeben. Dann aber fehlte die Genauigkeit, sei es im letzten Pass oder im Abschluss. So habe Inter dem VfB eine „kleine Lehrstunde in puncto Effizienz“ erteilt, sagte Hoeneß.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß VfB-Trainer Sebastian Hoeneß © AFP/SID/Stefano Rellandini

Champions League: Zieht der VfB Stuttgart in die K.o.-Phase ein?

Dennoch müsse die Mannschaft „positiv bleiben. Wir können aufbauen auf der Leistung.“ Auch Stürmer Ermedin Demirovic zeigte sich optimistisch. „Wir dürfen nicht zu viel verkopfen, zu viel daran denken, dass wir irgendwie zu wenig Tore machen“, sagte der 28-Jährige: „Der Knoten wird platzen und dann werden wir die Dinger wieder machen.“

Zumindest in der Champions League darf sich der VfB trotz der zweiten Niederlage in Folge weiter berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase machen. Die schwierigsten Aufgaben haben die Schwaben hinter sich, schon ein weiterer Sieg aus den verbleibenden drei Partien der Ligaphase könnte zumindest für die Qualifikation für die Playoffs reichen.

DEINE MEINUNG

Die dafür nötigen Punkte habe man ohnehin „woanders eingeplant“, meinte Demirovic, „und die werden wir sicherlich auch holen.“ Die aktuelle Unzufriedenheit „in Kombination mit Leistungen“ wie jenen am Mittwochabend im San Siro, ergänzte Hoeneß, „wird am Ende dazu führen, dass wir wieder in den Lauf kommen“.