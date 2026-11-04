Der FC Bayern gewinnt mit einem beeindruckenden Auftritt gegen Atlético Madrid. Der Sieg hinterlässt auch bei den spanischen Medien einen bleibenden Eindruck.

Der FC Bayern zeigte in der Champions League gegen Atlético Madrid eine reife Leistung und feierte einen Statement-Sieg. Dank Lennart Karl und Man of the Match Konrad Laimer gewann der Rekordmeister das Duell mit dem spanischen Top-Klub auswärts mit 2:0.

Die spanische sowie internationale Presse zollte den Münchenern nach dem beeindruckenden Sieg großen Respekt. SPORT1 fasst die Reaktionen zusammen:

Der FC Bayern gewann klar gegen Atlético Madrid Der FC Bayern gewann klar gegen Atlético Madrid © IMAGO/ABACAPRESS

SPANIEN

Marca: „Pure Elite. Der FC Bayern untermauert seine deutliche Überlegenheit mit Toren von Karl und Laimer und deckt dabei die Schwächen der ‚Rojiblancos‘ auf.“

Mundo Deportivo: „Der FC Bayern dominiert Atlético.“

„Die ‚Colchoneros‘ zeigten zwar Kampfgeist, mussten sich aber letztendlich der Dominanz der Deutschen beugen, die sowohl körperlich als auch fußballerisch überlegen waren. Sie setzten ein Tempo vor, dem Simeones Mannschaft unmöglich folgen konnte. Atlético ist noch weit davon entfernt, das Niveau eines FC Bayern zu erreichen, der mit erheblichen Ausfällen im Angriff nach Madrid gereist war.“

As: „Die Deutschen übten keinen Druck aus, sie erstickten den Gegner. Die Deutschen rannten nicht, sie bissen zu. Ihr hohes und intensives Pressing machte das Spiel für Atlético sofort zu einer reinen Überlebensübung.“

Sport: „Der FC Bayern, selbst in geschwächter Besetzung, kennt keine Gnade. Der bayerische Gigant landete angeschlagen in Madrid, mit einer überfüllten Krankenstation und sogar ohne seinen Trainer. Es schien eine einmalige Chance für die ‚Rojiblancos‘ zu sein, doch am Ende wurde es ein herber Weckruf.“

DEINE MEINUNG

ENGLAND

The Sun: „Der FC Bayern München hat sich einen beeindruckenden Auswärtssieg gegen Atlético Madrid gesichert.“

The Guardian: „Sie waren fast von Beginn an überlegen und dominierten sowohl körperlich als auch fußballerisch. Dies ist eine Mannschaft mit wenigen Schwächen, die durchweg intensiv und beeindruckend agierte.“

ESPN: „Teenager Karl treibt Bayern zum Sieg bei Atlético. Die deutschen Riesen zermürbten ihre hartnäckigen Gastgeber.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Ein entfesselter Laimer führt Bayern zum Sieg. Der Madrider Staudamm ist schließlich gebrochen.“

AFP: „Bayern zwingt Atlético in die Knie. Lange belagerten die Münchner die Madrider Festung, ohne eine Bresche in ihre Mauer zu schlagen.“

ÖSTERREICH

Krone: „Der FC Bayern München hat am Dienstagabend in der Champions League einen verdienten 2:0-Sieg bei Atletico Madrid gefeiert – auch dank eines Traumtors von Konrad Laimer.“

SCHWEIZ

SRF: „Die Bayern landen in Madrid einen veritablen Mentalitätssieg.“

Blick: „Die Bayern beweisen, dass sie auch ohne Trainer Vincent Kompany, der nach seinem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände weiter fehlt, und den verletzten Offensiv-Stars Luis Diaz, Jamal Musiala und neuerdings auch Serge Gnabry und Ismael Saibari schwer zu schlagen sind.“

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)