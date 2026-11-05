Nach der höchsten Niederlage der Champions-League-Geschichte steht der RC Lens mächtig in der Kritik. Die französische Presse zerlegt den Verein nach dem Debakel.

Como 1907 schreibt Champions-League-Geschichte. Der CL-Newcomer gewann bei RC Lens mit 9:1 und feierte so den höchsten Sieg in der Historie der Königsklasse.

Bislang lagen zwei 8:0-Siege an der Spitze: Der FC Liverpool (gegen Besiktas/2007) und Real Madrid (gegen Malmö/2015) hatten sich in Heimspielen so deutlich durchgesetzt.

Lens wurde vernichtend geschlagen Lens wurde vernichtend geschlagen © IMAGO/MAXPPP

In Italien sorgte der neue Rekord natürlich für Begeisterung. „Como, wie schön du bist! Neun Tore bei Lens, das ist ein Rekord: Fabregas beschert Italien einen Ruhmabend“, schrieb die Sportzeitung La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport jubelte, Como habe „Wettbewerbsgeschichte geschrieben: Lens wurde vernichtend geschlagen.“

Frankreich tobt nach CL-Debakel: „Das schrecklich peinliche Lens“

Ganz anders natürlich die Stimmung in Frankreich. „Zu Hause gedemütigt, erlitt Lens die schlimmste Niederlage ihrer Geschichte“, titelte Le Parisien.

Die L’Équipe schrieb: „Como wie ein Hurrikan. Eins, zwei, drei Welten trennten die beiden Teams. Gegen ein fantastisches Como erlitt Lens die größte Niederlage in der Geschichte des französischen Fußballs im Europapokal.“

Noch drastischer formulierte es RMC Sport: „Das schrecklich peinliche Schiffswrack von Lens. Nach einem schockierenden Auftritt erlitt RC Lens an diesem Mittwoch eine unvorstellbare Niederlage (9:1) gegen Cesc Fabregas‘ Como in der Champions League. Ein schrecklicher Schlag ins Gesicht und ein großer Makel auf der Geschichte des französischen Fußballs im Europapokal.“