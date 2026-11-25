Im Spiel zwischen Feyenoord und Porto gibt der Schiedsrichter kurz vor Schluss einen Treffer - obwohl der Ball nicht drin ist. Dann greifen zwei Deutsche ein.

Ein spektakulärer Technikfehler hat beim Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Porto (0:1) für Aufsehen gesorgt. In der 87. Minute wurde den Niederländern plötzlich ein Ausgleichstreffer zum 1:1 zugesprochen, obwohl der Ball die Torlinie gar nicht überschritten hatte.

Feyenoords Stürmer Nacho Ferri köpfte den Ball aufs Tor, der fast unter Diego Costa hindurchrutschte und an den Pfosten ging, ehe der Porto-Keeper anschließend sicher zugriff. Während Ferri seinen vergebenen Ausgleich bereits frustriert verarbeitet hatte, meldete sich plötzlich die Torlinientechnik: Irfan Peljto zeigte mit Blick auf seine Uhr einen Treffer an, der Schiedsrichter entschied zunächst auf Tor, die Zuschauer im De Kuip jubelten nach dem „Phantomtor“, wie es mehrere niederländische Medien betitelten.

Deutsche Schiedsrichter greifen ein

Die Freude auf der einen und die Ungläubigkeit auf der anderen Seite hielten jedoch nur kurz. Nach Eingriff der deutschen Schiedsrichter Christian Dingert und Bastian Dankert, die als Video-Assistenten im Einsatz waren, wurde die Szene überprüft und die Entscheidung korrigiert. Sie stellten fest, dass der Ball die Linie nie vollständig überquert hatte. Der Treffer wurde zurückgenommen, es blieb beim 0:1. „Kurioser Tor-Fehlalarm“, schrieb die Krone in Österreich.

Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst erklärte die kuriose Situation nach der Partie. Demnach habe der Unparteiische auf seiner Uhr das Signal für einen Treffer erhalten. Allerdings habe die Torlinientechnik aufgrund der Kälte nicht korrekt funktioniert. „Es war auch kein Tor. Also darf man diesen Kopfball nicht geben“, sagte van Bronckhorst.

Für zusätzliche Verwunderung sorgte die Szene auch bei den TV-Experten. Ex-Profi Khalid Boulahrouz schilderte, dass im Stadion bereits Jubel ausgebrochen sei, obwohl auf dem Feld zunächst alles auf eine normale Rettungsaktion von Costa hingedeutet hatte. „Echt bizarr“, kommentierte der frühere niederländische Nationalspieler laut AD.

Letztlich blieb der Treffer annulliert. Damit gewann Porto die Partie mit 1:0. Das entscheidende Tor war bereits nach zwei Minuten durch ein Eigentor von Oussama Targhalline gefallen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.