Manuel Neuer kehrt nach einer Fußverletzung zurück und hält beim 2:0 über Atlético seinen Kasten direkt wieder sauber. Abzusehen war das Comeback auch am Morgen des Spieltages noch nicht unbedingt.

Nach drei Spielen Pause kehrte Manuel Neuer beim Champions-League-Sieg der Bayern gegen Atlético Madrid (2:0) zurück ins Tor. So richtig sicher war das Comeback des 40-Jährigen aber erst kurz vor Anpfiff. Nach dem Spiel gab der Torhüter Einblicke in seinen körperlichen Zustand.

„Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt“, erklärte der Kapitän bei Amazon Prime. Zuletzt war er wegen einer Fußverletzung ausgefallen.

Manuel Neuer kehrte gegen Atlético ins Bayern-Tor zurück Manuel Neuer kehrte gegen Atlético ins Bayern-Tor zurück © IMAGO/alterphotos

Entscheidung über Neuers Einsatz fiel erst beim Aufwärmen

Den Einsatz in Spanien verdankte er vor allem der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters: „Ich habe daran geglaubt. Unsere Mediziner haben alles dafür getan“. Die finale Entscheidung sei dann beim Aufwärmen vor dem Spiel gefallen, verriet er.

Geholfen hat dabei womöglich auch ein kühles Bad, das sich Neuer vorher selbst verordnete. „Ich war heute Morgen noch auf der Dachterrasse im Wasser gewesen, bei 14 Grad Wassertemperatur. Nach und nach wurde es auch immer besser.“

Durch seinen Einsatz steht er nun bei 164 Champions-League-Spielen und überholte damit seinen ehemaligen Mitspieler Thomas Müller und Lionel Messi (beide 163). Nur Iker Casillas (177) und Cristiano Ronaldo (183) kommen auf mehr Spiele in der Königsklasse.