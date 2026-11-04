Rückschlag für den FC Liverpool in der Champions League. Florian Wirtz sitzt über eine Stunde auf der Bank. Nach seiner Einwechslung wird es turbulent, die Niederlage kann er nicht verhindern.

Der FC Liverpool hat in der Champions League erstmals Punkte liegen lassen. Die Engländer verloren am vierten Spieltag trotz zweimaliger Führung bei Fenerbahce Istanbul mit 2:3 (1:1).

Liverpool kassierte nach drei Siegen zum Start in die Königsklassen-Saison dagegen den ersten Dämpfer. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz wurde bei Liverpool in der 66. Minute eingewechselt, konnte seinem Team in einer extrem turbulenten Schlussphase aber keine entscheidenden Impulse geben.

Florian Wirtz unterlag mit dem FC Liverpool in Istanbul Florian Wirtz unterlag mit dem FC Liverpool in Istanbul © IMAGO/Shutterstock

In Istanbul brachte Trey Nyoni (25.) die zunächst überlegenen Gäste zwar in Führung, Mason Greenwood (29.) glich per abgefälschtem Freistoß aber aus.

Nach der Pause legte Liverpool durch den eingewechselten Alexander Isak (69.) erneut vor, doch Archie Brown (73.) antwortete für Fenerbahce umgehend. Vedat Muriqi (79.) sorgte schließlich per Kopf für den ersten Sieg der Türken im laufenden Wettbewerb.

Champions League: Real siegt in letzter Minute

Real Madrid gewann dagegen in letzter Minute bei AEK Athen. Die Königlichen gerieten in Athen zunächst durch Aboubakary Koita (12.) in Rückstand. Jude Bellingham (32.) glich mit einem sehenswerten Hackentreffer aus.

Nach der Pause brachte Stavros Pilios (75.) die Gastgeber erneut in Führung, doch Kylian Mbappé (78.) antwortete prompt. Der Franzose traf anschließend noch die Latte (86.), ehe der eingewechselte Federico Valverde (90.+2) mit einem Distanzschuss den späten Sieg für die Mannschaft von Trainer José Mourinho perfekt machte. Für Real war es der siebte Pflichtspielsieg in Folge.