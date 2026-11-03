Leroy Sané? „Sieht übersichtlich aus – nett formuliert“

Leroy Sané kommt bei Galatasaray Istanbul nicht in Fahrt. Fatih Demireli, Direktor Entwicklung, klärt über die Umstände auf.

Ex-Bayern-Star Leroy Sané läuft seiner Form bei Galatasaray Istanbul weiter hinterher. Der 30-Jährige ist in dieser Saison nach wie vor ohne Scorerpunkt und sitzt zumeist nur auf der Bank – so auch beim Champions-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend (JETZT im LIVETICKER).

Was steckt hinter dem anhaltenden Leistungstief? Geht es nach Fatih Demireli, Direktor Entwicklung beim türkischen Rekordmeister, kämpft Sané noch immer mit den Nachwirkungen der zurückliegenden Weltmeisterschaft.

Leroy Sané ist bei Galatasaray nur noch Ergänzungsspieler Leroy Sané ist bei Galatasaray nur noch Ergänzungsspieler © IMAGO/Anadolu Agency

„Wenn man aufs Papier guckt, sieht es übersichtlich aus – wenn man es nett formuliert. Aber es gibt dafür Gründe“, sagte Demireli bei DAZN – angesprochen nicht nur auf Sané, sondern auch auf Ilkay Gündogan, der in Istanbul ebenfalls wenig Spielzeit bekommt.

Sané? „Wir haben Druck“

Die Gedanken des 43-Jährigen: „Leroy war bei der WM, hatte einen relativ kurzen Urlaub. Er hat noch nicht so richtig reingefunden und die Spieler auf seiner Position waren schnell in Form. Wir haben Druck, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und wenn die Spieler funktionieren, dann wird es für den Trainer schwierig, da eine Rotation zu machen.“

Die gute Nachricht: „Wir merken, dass es bei Leroy in den letzten zwei, drei Spielen immer besser wird, und ich glaube, wir werden ihn bald in seiner Bestform erleben. Er trainiert vorbildlich, gibt Gas, macht Extra-Schichten. Ein sehr wichtiger Spieler für uns“, sagte Demireli.

DEINE MEINUNG

Sané kommt in dieser Saison auf 13 Pflichtspiele für Gala, nur fünfmal stand er in der Startelf. Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtete in der zurückliegenden Länderspielpause ebenfalls auf den Offensivspieler.

Gegen den VfB Stuttgart wurde Sané in der 77. Minute beim Stand von 2:0 für Galatasaray eingewechselt.