Dietmar Hamann kritisiert Leroy Sané scharf. Galatasarays Verantwortliche stärken dem Flügelspieler derweil den Rücken.

Dietmar Hamann hat Leroy Sané nach Galatasarays 2:0 gegen den VfB Stuttgart scharf attackiert und dem 30-Jährigen eine düstere Zukunft in Europa prophezeit.

Der frühere Nationalspieler bemängelte die Leistungen des Flügelspielers und sagte: „Leroy Sané ist seit 18 Monaten bei Galatasaray, sein Beitrag ist aber sehr begrenzt.“ Sané war offiziell zum 1. Juli 2025 mit einem Vertrag über drei Spielzeiten zu Galatasaray gewechselt.

Leroy Sané steht in der Kritik Leroy Sané steht in der Kritik © IMAGO/STEINSIEK.CH

Hamann legte mit deutlichen Worten nach: „Vielleicht sollte man die Fans fragen, wie enttäuscht sie sind, dass ein deutscher Nationalspieler zu ihrem Klub kam. Wenn Sie die Fans in Istanbul fragen, würden sie sagen: Besser heute als morgen weg. Daran ist allein er schuld. Ich weiß nicht, was er plant.“

Hamann: Bayern hat bei Sané Glück gehabt

Hamann weiter: „Er hätte auch in München bleiben können, aber ich glaube, die Bayern sind mit großem Glück vorbeigeschrammt an dieser Geschichte. Dass er nicht mehr in der Lage ist, Mannschaften zu helfen, das hat man in den letzten 18 Monaten gesehen“

Für Sané sehe er anschließend keine Perspektive mehr im europäischen Fußball – Saudi-Arabien oder die MLS könnten aus seiner Sicht mögliche Ziele sein.

Galatasaray widersprach Spekulationen über einen Abschied im Januar. Entwicklungsdirektor Fatih Demireli beantwortete die Frage, ob Sané ein Transferkandidat sei, vor dem Stuttgart-Spiel klar mit „Nein“.

Trainer Okan Buruk stellte sich nach der Champions-League-Partie ebenfalls vor seinen Profi: „Leroy Sané arbeitet in jedem Training zu 100 Prozent, er tut alles, um dieses Trikot wieder zu bekommen.“ Sané kam in dieser Saison 14-mal zum Einsatz und wartet noch auf eine Torbeteiligung.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.