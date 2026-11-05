Kritik an Karl? Hamann hat eine klare Meinung

Lennart Karl musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. Dietmar Hamann hat eine klare Meinung, was das Auftreten des 18-Jährigen betrifft.

Lennart Karl ist jung, hochtalentiert und steht sowohl auf als auch abseits des Platzes immer wieder im Mittelpunkt – genau das wird dem 18-Jährigen öfter zum Verhängnis. Sportvorstand Max Eberl sprach nach dem Pokalsieg gegen Magdeburg mit Blick auf Karls Auftreten abseits des Platzes vom „einen oder anderen Fehltritt“.

Sky-Experte Dietmar Hamann kann die Kritik an dem deutschen Nationalspieler nicht nachvollziehen: „Wir haben jetzt zehn bis zwölf Jahre gewartet, dass wir einen Spieler finden, der anders ist als alle anderen. Jetzt haben wir ihn und jetzt wollen sie ihn ändern“, erklärte der 59-malige Nationalspieler in der Sky-Sendung „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“.

Dietmar Hamann verteidigt Lennart Karl gegen den Gegenwind beim FC Bayern Dietmar Hamann verteidigt Lennart Karl gegen den Gegenwind beim FC Bayern © IMAGO/Jan Huebner

Weiter fügte Hamann hinzu: „Lasst den Jungen doch in Ruhe. Es gibt Spieler, die wollen anecken, damit die Leute auf sie schauen. Lasst den Jungen einfach so, wie er ist.“

FC Bayern: Karl gibt die Antwort auf dem Platz

Mit seinem Tor zur wichtigen Führung des FC Bayern beim 2:0 gegen Atlético Madrid gab Karl nach der jüngsten Kritik die richtige Antwort. Auch wenn über seinen Torjubel mit den zwei plappernden Händen neben den Ohren anschließend wieder viel geredet wurde.

Das Tor war die Einleitung einer sehr dominanten Bayern-Phase, der dann noch der ebenfalls sehenswerte und von Selbstbewusstsein strotzende Treffer von Konrad Laimer folgte. Nach Abpfiff der Partie schien der Rekordmeister das Thema in der Mixed Zone dennoch klein halten zu wollen und bat die Medienvertreter darum, von weiteren Nachfragen zu Karls Jubel abzusehen.

DEINE MEINUNG

Kahn: „Ich bin froh, dass es so einen Jungen gibt“

„Ich fand es klasse, dass er das Tor gemacht hat. Das ist die einzige Antwort, die du hast als Spieler“, ordnete Oliver Kahn das Tor von Lennart Karl ein.

Neben dem Treffer ist es vor allem Karls Auftreten auf dem Platz, das ins Auge sticht. Der Youngster sucht mutig den Weg nach vorne und bringt eine Unbekümmertheit mit, die im Spiel der Bayern immer wieder auffällt.

„Ich bin froh, dass es so einen Jungen gibt. Ich bin froh, dass wenn ich Fußball schaue, endlich mal wieder einer etwas macht und es nicht so langweilig ist“, lobte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern den 18-Jährigen.