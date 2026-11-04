Karl gibt Antwort auf Kritik: Laimer freut es „riesig“

Der Jungstar bringt die Bayern bei Atlético mit seinem Tor auf Kurs. Lob gibt es auch vom Kapitän.

Lennart Karl lief jubelnd Richtung Eckfahne, die Hände hielt er an seine Ohren und machte dabei Sprechbewegungen – nach dem Motto: Redet ihr nur! Mit seinem Tor zur wichtigen Führung des FC Bayern beim 2:0 (0:0) gegen Atlético Madrid gab der 18 Jahre alte Jungstar nach der jüngsten Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß die richtige Antwort.

„Für den Jungen freut es mich riesig. Er bleibt ruhig, er arbeitet hart und hat sich belohnt, auch mit so einem Arbeiter-Tor“, sagte Konrad Laimer anerkennend über seinen jungen Kollegen, um den es zuletzt einige Diskussionen gegeben hatte. „Der ist jung, der muss noch lernen, der muss noch einen Schritt machen, aber er ist auf einem super Weg. Er wird noch eine große Karriere vor sich haben.“

Karl, zu Saisonbeginn nach längerer Verletzungspause im Tief, hatte in der 54. Minute mit einem entschlossenen Einsatz gegen Robin Le Normand den Ball erobert. Im Fallen behielt der Jung-Nationalspieler die Übersicht und überwand Atleti-Keeper Jan Oblak. Laimer legte sehenswert nach (74.).

Im Mittelpunkt stand jedoch Karl, der von den Kollegen nach seinem Treffer überschwänglich bejubelt wurde. „Wenn wir unser Trikot tragen, dann ist es ganz entscheidend, dass wir alles für die Mannschaft tun. Und Lenni ist ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und deshalb freuen wir uns mit ihm und wünschen ihm immer das beste Spiel und auch tolle Leistungen“, betonte Kapitän Manuel Neuer. Dies habe Karl in Madrid „wieder unter Beweis gestellt und deshalb gibt es da gar nichts zu diskutieren oder zu thematisieren“.

DEINE MEINUNG

Auch Sportvorstand Max Eberl lobte Karl als „wichtigen Spieler für uns, das haben wir nie in Abrede gestellt. Er hat mitgearbeitet, war unfassbar fleißig – und dann belohnt er sich mit einem Tor.“ Den provokanten Jubel des Talents habe er „nicht gesehen“.

Hoeneß hatte zuletzt ein „ernstes Gespräch“ mit Karl angekündigt: „Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut“, kritisierte der Bayern-Patron. Michael Ballack, Berater des Jungstars, hatte sich danach gegen die öffentliche Kritik an seinem Schützling zur Wehr gesetzt. Prime-Experte Mats Hummels sprach nun von einer „geilen Antwort von Lennart Karl“.

Überhaupt trotzten die Münchner im Estadio Metropolitano, dem Finalort von 2027, den vielen Widrigkeiten der vergangenen Tage und Wochen. „Das war totale Dominanz von der ersten bis zur 93. Spielminute“, lobte Neuer nach seinem 164. Spiel in der Champions League – deutscher Rekord!

Dies zeige, so der 40-Jährige, „dass wir immer zusammenhalten und auch auf alles eine Antwort haben. Der eine oder andere hat schon gezweifelt, dass wir gegen so eine gute Mannschaft bestehen. Und gerade darauf eine Antwort zu geben, ist sensationell.“