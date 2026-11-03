Kane: Lieber CL-Titel als Ballon d’Or

Der Stürmerstar des FC Bayern träumt vom Titel in der Königsklasse.

Sein Ballon d’Or im Tausch gegen den Titel in der Champions League? Bei diesem Angebot müsste Harry Kane wohl nicht lange überlegen. „Ich habe immer gesagt, dass Mannschaftstrophäen der Grund sind, warum wir Fußball spielen“, sagte der Stürmerstar des FC Bayern vor dem Königsklassen-Kracher bei Atletico Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Die Auszeichnung mit dem Ballon d’Or am vergangenen Montag sei „eines der besten Gefühle“ gewesen, „das ich je in meinem Leben, in meiner Karriere hatte, ohne Zweifel“, erklärte Kane: „Aber ich glaube einfach, diese Momente mit der Mannschaft zu haben, die Möglichkeit zu haben, mit Bayern München die Champions League zu gewinnen und den Pokal in die Höhe zu stemmen, das wäre einfach ein unglaubliches Gefühl.“

Als Spieler wolle man „diese großen Finals haben, Champions-League-Siege, dieses Gefühl der Emotionen gemeinsam mit seinen Mitspielern erleben“, fügte Kane an – und betonte: „Also ja, ich würde die Champions League wählen, aber ich bin in der Situation, dass ich die Chance habe, beides zu erreichen – also schauen wir mal, was passiert.“

Einen Hauch von Finale bekommen Kane und die Bayern am Dienstag schon einmal zu spüren, im Estadio Metropolitano von Atletico findet in dieser Saison das Champions-League-Endspiel statt. Auf die Münchner warte „ein wirklich großer Kampf“, warnte der 33-Jährige – zumal sie neben Trainer Vincent Kompany auf mehrere Spieler verzichten müssen. „Wenn ein paar Dinge gegen einen laufen“, sagte Kane aber angriffslustig, „dann sollte genau das das Feuer im Bauch entfachen.“