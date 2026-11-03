Bayern-Youngster Lennart Karl lupft die Münchner in Madrid in Führung. Anschließend sorgt er mit einer vielsagenden Geste für Aufsehen.

Bayern-Youngster Lennart Karl hat mit einer vielsagenden Geste für Aufsehen gesorgt. Der 18-Jährige traf im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (JETZT im LIVETICKER) zur 1:0-Führung für den deutschen Rekordmeister, indem er Keeper Jan Oblak überlupfte (54.) – und wandte sich kurz darauf mit zwei unmissverständlichen Handzeichen an seine Kritiker.

Nachdem seine Mannschaftskollegen ausgelassen mit ihm gefeiert hatten, wandte sich Karl noch einmal in Richtung des Publikums und formte mit seinen Händen den sprechenden Mund dicht an seinen Ohren. Die Bewegung ist als „Bla-Bla-Geste“ zu deuten und auf die jüngsten Entwicklungen um seine Person zurückzuführen.

Lennart Karl mit vielsagender Geste Lennart Karl mit vielsagender Geste © IMAGO/Ball Raw Images

So hatte sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß in einem Interview kritisch zum öffentlichen Auftritt des Offensiv-Juwels geäußert und angekündigt, mit Karl „ein ernstes Gespräch“ zu führen.

Sportvorstand Max Eberl hatte Karls Formschwäche zuletzt noch als normalen Entwicklungsprozess bezeichnet hatte, mit Blick auf dessen Auftreten abseits des Platzes aber vom „einen oder anderen Fehltritt“.

Ballack verteidigt Karl

Michael Ballack, Berater des Bayern-Spielers und zugleich DAZN-Experte, verteidigte wenig später seinen Klienten und schoss zugleich gegen Hoeneß. Bayern-Sportvorstand Max Eberl stellte anschließend Ballacks Eignung als Experte im Fall Karl infrage. Laut Eberl ist den Münchnern der „ein oder andere Fehltritt“ des Youngsters ein Dorn im Auge.

Karl rutschte am Dienstag durch die jüngste Verletztenmisere in die Startelf der Bayern. Einige Minuten nach seinem Treffer wurde er für Nathaniel Brown ausgewechselt (68.).