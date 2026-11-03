FC Bayern: Schiedsrichter kein gutes Omen

Unter der Leitung des Franzosen Francois Letexier haben die Münchner noch kein Pflichtspiel gewonnen.

Der französische Top-Schiedsrichter Francois Letexier leitet am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) das Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Atlético Madrid.

Die Ansetzung ist kein gutes Omen: Dreimal leitete der 37 Jahre alte Jurist und Gerichtsvollzieher bisher ein Pflichtspiel des deutschen Rekordmeisters, alle drei endeten mit einer Niederlage für die Münchner.

Schlechtes Omen für die Bayern: Schiedsrichter Letexier Schlechtes Omen für die Bayern: Schiedsrichter Letexier © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JUSTIN SETTERFIELD

Zuletzt war Letexier, der unter anderem im Sommer 2024 das EM-Finale zwischen Spanien und England (2:1) pfiff, der Schiedsrichter beim Spiel der Münchner bei der Klub-WM 2025 gegen Benfica Lissabon (0:1).

Unterlegen waren die Münchner unter seiner Leitung zuvor im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales 2023/204 bei Lazio Rom (0:1) sowie in der Gruppenphase der Königsklasse 2024/2025 bei Feyenoord Rotterdam (0:3).