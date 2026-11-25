Die Unruhe beim FC Bayern rund um die Causa Jamal Musiala hält an. Nun meldet sich Kapitän Joshua Kimmich zu Wort - und kritisiert die öffentliche Eskalation.

Joshua Kimmich hat die öffentliche Eskalation der Debatte um Jamal Musiala scharf kritisiert. Zwar nannte der Bayern-Leader Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht beim Namen, aber seine Kritik bezog sich vor allem auf die öffentlichen Äußerungen.

„Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht ‚Bayern-like‘“, sagte Kimmich auf SPORT1-Nachfrage nach dem Champions-League-Spiel der Münchner in Lille (1:2).

Joshua Kimmich greift Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an Joshua Kimmich greift Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an © IMAGO/Beautiful Sports International

Rummenigge hatte am Rande des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln in einem Sky-Interview Zweifel geäußert, ob Musiala aufgrund seiner neurologischen Erkrankung jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann und eine Anpassung seines Vertrags ins Spiel gebracht. Zuvor hatte sich auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß ähnlich geäußert.

Kimmich kritisiert öffentliche Kommunikation im Fall Musiala

Am Dienstag kam es zu einem klärenden Gespräch mit Musialas Beratern und Vertretern der Führungsriege der Bayern an der Säbener Straße. Ab Mittwoch gab der Klub ein Statement ab und schrieb von „konstruktiven Gesprächen“.

Kimmich meinte: „Meiner Ansicht nach hätte man das vielleicht vor einem solchen Statement machen sollen.“ Seine Kritik an der Kommunikation habe er nach eigenen Angaben auch intern geäußert. Das sei etwas, „das man am Tisch klären sollte.“

DEINE MEINUNG

Generell müsse man die Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachten, ergänzte Kimmich. „Ich habe absolutes Verständnis, dass es auch für den Verein keine einfache Situation ist.“

Abschließend sagte Kimmich: „Wenn man sich an einen Tisch setzt, vernünftige Gespräche führt, dann kann auch so ein Vertrauen wieder aufgebaut werden. Deswegen hoffe ich und denke ich, dass die Situation intern geklärt wird und dass dann die Parteien wieder zusammenfinden.“ Musiala habe „zu 100 Prozent unsere Rückendeckung“.