FC Bayern: Kane-Verlängerung steht bevor

Harry Kane steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Der Stürmerstar rechnet selbst mit einer baldigen Entscheidung.

Die Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern rückt immer näher. „Ich würde sagen, es geht eher um Tage“, sagte der Stürmer vor dem Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

„Es hat übers Wochenende gute Gespräche gegeben. Ich weiß, ich sage ständig, dass wir kurz davor stehen, aber jetzt sind wir wirklich extrem nah dran.“

Harry Kane steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern Harry Kane steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern © IMAGO/MIS

Nur noch kleine Details stehen zur Debatte

Kane (33), am vergangenen Montag mit dem Ballon d’Or geehrt, spielt seit 2023 für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus und soll möglichst bis 2029 verlängert werden.

„Viele der größeren Punkte“ seien „geklärt“, verriet Kane, „und damit sind wir zufrieden“. Noch müssten aber „kleine Details“ geklärt werden. „Nach allem, was ich gehört habe, sind die Gespräche aber auch heute wieder gut verlaufen und hoffentlich sind wir in den nächsten paar Tagen an dem Punkt, an dem wir unterschreiben können“, sagte Kane.

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