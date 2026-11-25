Dem FC Bayern sind ausgerechnet in der Offensive die Alternativen ausgegangen. Vincent Kompany muss kreativ werden – und womöglich sogar seine bisherige Spielweise anpassen.

Man konnte es bei all der Aufregung um Jamal Musiala in diesen Tagen fast vergessen, aber: Der FC Bayern München ist immer noch ein Fußballklub, der auch sportliche Herausforderungen vor sich hat.

Am heutigen Mittwochabend steht die Partie in Lille an (LIVETICKER). Gegen ein Team, das aktuell über die beste Abwehr der Ligue 1 verfügt. Bitter, dass dem FC Bayern nicht nur durch den Ausfall von Harry Kane die Alternativen ausgehen.

Vincent Kompany und die Bayern treten in Lille an Vincent Kompany und die Bayern treten in Lille an © IMAGO/STEINSIEK.CH

Wie kompensiert der FC Bayern den Kane-Ausfall?

Die Verletztenliste ist ausgesprochen lang. Doch nicht nur die Anzahl der Ausfälle bereitet den Verantwortlichen Sorgen, sondern vor allem die Qualität, die dadurch verloren geht.

„Wir fahren da hin und wollen gewinnen. Wir wissen, dass wir immer noch eine gute Mannschaft haben“, sagte Max Eberl kurz vor dem Abflug der Mannschaft nach Frankreich. Der Sportvorstand weiter: „Von den, glaube ich, 176 Toren, die wir vergangene Saison erzielt haben, ist es so, dass uns 120 fehlen. Das ist schon ein Ausdruck.“

FC Bayern: Kompany ist gefordert

Besonders hart trifft die Münchner das Fehlen von Kane (Syndesmosebandriss) und Michael Olise (Prellung). Beide sind in ihrer Qualität kaum zu ersetzen. Immerhin ist Luis Díaz wieder an Bord. Auch Musiala steht seit Kurzem wieder zur Verfügung.

„Du musst den Weg finden, sie auf den Platz zu bringen, aber du darfst auch nicht überpacen. Es nützt nichts, dass du beide reinschmeißt und sie dann fehlen. Der Trainer hat ein gutes Gefühl dafür“, so Eberl. Deswegen glaube er nicht, dass beide in der Startelf stehen werden.

DEINE MEINUNG

„Die Jungs, die fit sind, die müssen leisten, die müssen für die Ergebnisse sorgen“, erklärte Vincent Kompany am Dienstagabend auf der Pressekonferenz in Lille. Tatsächlich ist nun der Belgier besonders gefordert. Bei aller Personalnot will man an der Säbener Straße vermeiden, den jüngsten Spielern zu viel Verantwortung aufzubürden. Doch genau dazu könnte Kompany gezwungen sein.

Spielt ausgerechnet Lennart Karl als Mittelstürmer?

Eine mögliche Lösung für das Sturmzentrum ist ausgerechnet der nur 1,68 Meter große Lennart Karl. Bereits gegen Köln musste der 18-Jährige phasenweise auf dieser für ihn ungewohnten Position agieren.

„Flanken bringen vielleicht nicht ganz so viel – es sei denn, es sind flache Bälle vor den Fünfer“, so Eberl schmunzelnd. Die Personalie verdeutlicht, vor welcher Herausforderung Kompany steht. Es reicht nicht, die frei gewordenen Positionen einfach neu zu besetzen. Mit den unterschiedlichen Spielertypen muss sich zwangsläufig auch die Spielweise ein Stück weit verändern.

Was die Besetzung des Sturmzentrums angeht, sei er in seinen „Gedanken sehr weit“, verriet Kompany auf SPORT1-Nachfrage, ohne seine Pläne offenzulegen. „Das, was jetzt da ist, ist immer noch Bayern München“, betonte der Trainer.

Nicht nur die Tore von Harry Kane fehlen

Dank der vielen vielseitig einsetzbaren Spieler im Kader hat Kompany durchaus Optionen. Tom Bischof oder Nathaniel Brown könnten auf der Zehnerposition spielen, Konrad Laimer auf dem rechten Flügel. Denkbar wäre ein sehr bewegliches Sturmzentrum, in dem sich mehrere Spieler abwechseln und immer wieder in die Tiefe stoßen.

Doch keine dieser Varianten ersetzt Harry Kane mit all seinen Qualitäten. Schließlich fehlen den Bayern nicht nur seine Tore, sondern unter anderem auch seine Fähigkeiten als Spielgestalter.

Schlägt der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt zu?

Auch deswegen ließ Eberl durchblicken, dass die Münchner im Winter personell noch einmal nachlegen könnten. Präsident Herbert Hainer hatte zuletzt auf SPORT1-Nachfrage erklärt, dass er eine solche Maßnahme lieber vermeiden würde, sie aber keinesfalls ausgeschlossen.

Bis Weihnachten stehen für den FC Bayern noch sieben Spiele an. Sie werden auch zu einem Belastungstest für die Münchner Kaderplanung. Im Idealfall kehren nach und nach die Verletzten zurück, ohne dass die Bayern sportlich allzu viel an Boden verlieren.

Bis dahin muss sich der Rekordmeister irgendwie durchwurschteln. Eine für die erfolgsverwöhnten Münchner eher ungewohnte Aufgabe.