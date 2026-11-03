Harry Kane schießt in dieser Saison weniger Tore als erwartet. Mats Hummels nennt einen möglichen Grund - und übt Kritik am Spiel des Engländers.

TV-Experte Mats Hummels will in Harry Kanes Spielweise für den FC Bayern eine Schwachstelle erkannt haben – und führt diese als Grund dafür an, dass der Engländer aktuell weniger torgefährlich ist als erwartet.

„Ich glaube, wir haben gerade eine Phase, in der ein bisschen zu wenig sein Mittelstürmer-Spiel spielt. Ich hätte gerne, dass er wieder ein bisschen mehr in der Box ist. Er hatte nicht viele Torchancen, weil er nicht voll in der Sturmspitze ist. Vielleicht liegt das daran, dass er gerade viel im Mittelfeld herumturnt“, sagte Hummels vor dem Champions-League zwischen Atlético Madrid und dem deutschen Rekordmeister (JETZT im LIVETICKER) bei Prime.

Mats Hummels (M.) übt Kritik am Spiel von Harry Kane Mats Hummels (M.) übt Kritik am Spiel von Harry Kane © IMAGO/Beautiful Sports International

Harry Kane als Spielmacher für den FC Bayern

Die Überlegung des früheren Bayern-Verteidigers: „Er macht das großartig, er macht das wie kaum ein anderer. Aber ich als Fan von einem Mittelstürmer der Qualität, mit der Abschlussstärke hätte ihn gerne wieder häufiger in der Box. Und vielleicht liegt das daran, dass im Abschluss nicht ganz das Selbstverständnis da war.“

Kane überzeugt in der laufenden Saison mehr denn je als Spielmacher und Ballverteiler für die Münchner. Selbst im eigenen Strafraum ist der Ballon-d’Or-Gewinner gelegentlich zu finden, um seinen Abwehrspielern auszuhelfen.

Kane verschießt Elfmeter gegen den BVB

Das zeigte sich auch im zurückliegenden Liga-Kracher gegen Borussia Dortmund (2:2), wo er unter anderem das zwischenzeitliche Führungstor durch Dayot Upamecano per Kopf vorbereitete. Zuvor hatte er jedoch einen Elfmeter verschossen und einen Ball aus kurzer Distanz an den Dortmunder Pfosten gesetzt.

Wie wertvoll die Spielermacher-Rolle für die Bayern ist, machte indes Josephine Henning deutlich – und verwies auf die Gefahr für die Gegner.

DEINE MEINUNG

„Es ist so schwer zu verteidigen. Wenn er sich fallen lässt und zwischen den Linien spielt. Als Verteidiger lässt du dich rausziehen – das ist Horror. Es ist wirklich schwer“, erklärte die viermalige Champions-League-Siegerin.

Insgesamt kommt Kane in dieser Saison auf zehn Tore und acht Vorlagen für die Bayern (13 Pflichtspiele).