Bitterer Abend für Senne Lammens und Manchester United: Der Torhüter erlebt in der Champions League ein Wechselbad der Gefühle und wird zur tragischen Figur. Seine Patzer kosten den Red Devils den ersehnten Sieg.

Manchester United hat in der Champions League einen sicher geglaubten Auswärtssieg aus der Hand gegeben – und der Grund dafür trägt Handschuhe. Beim 2:2 bei Sporting Lissabon stand Torhüter Senne Lammens im Mittelpunkt, auf die denkbar unglückliche Art. Doch der Reihe nach. Was war passiert?

Eigentlich begann der Belgier stark. In der ersten Halbzeit parierte er zunächst einen Foulelfmeter von Luis Suárez. Kurz darauf brachte er Sportings Maximiliano Araújo im Strafraum aber selbst zu Fall, es gab den nächsten Strafstoß. Diesmal ließ sich Suárez nicht aufhalten und traf zur Führung der Portugiesen.

Senne Lammens machte in der Champions League keine gute Figur Senne Lammens machte in der Champions League keine gute Figur © IMAGO/Mark Pain

United drehte die Partie nach der Pause. Ex-Sporting-Profi Bruno Fernandes traf per Elfmeter zum Ausgleich und legte kurz darauf das 2:1 nach.

Zehn Minuten vor dem Ende wurde Lammens aber endgültig zur tragischen Figur. Eine harmlose Flanke konnte der 24-Jährige nicht festhalten. Suárez reagierte am schnellsten und erzielte das 2:2.

Manchester United: Lammens und seine „Horror-Show“

Für die Gäste war das ein besonders bitterer Rückschlag, denn der englische Rekordmeister verpasste damit den ersten Sieg unter Trainer Mauricio Pochettino.

Die englische Presse fand deutliche Worte. „Lammens‘ Horror-Show kostet Pochettino den ersten Sieg in einem wilden Spiel nach zwei groben Fehlern“, schrieb die Sun. Der Mirror titelte ähnlich: „Senne Lammens‘ Patzer kostet Man Utd einen entscheidenden Sieg.“ Auch der Guardian verwies in seiner Überschrift auf den Fehler des Torhüters.

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Der frühere United-Keeper Peter Schmeichel erkannte derweil einen Zusammenhang mit Lammens‘ Patzer bei der WM im Sommer. „Bei der Weltmeisterschaft wurde er gegen Spanien eingewechselt und hat einen Fehler gemacht“, erklärte der Däne bei CBS Sports. „Merino hat getroffen, und sie sind ausgeschieden, und ich habe das Gefühl, dass er durch diesen Fehler das Selbstvertrauen verloren hat und sich davon noch nicht wirklich erholt hat.“

Nach Lammens-Fehler blieb es bis zum Schluss turbulent. Einen weiteren Treffer der Gäste kassierte der VAR nach Überprüfung wieder ein, in der Nachspielzeit sah Youri Tielemans noch die Gelb-Rote Karte.

Am Ende blieb United nur ein Punkt – und Lammens eine Nacht zum Vergessen.