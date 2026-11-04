Der 25-Jährige trifft in Stürmer-Manier - und gibt ein Bewerbungsschreiben für die Nationalmannschaft ab.

Yann Aurel Bisseck nahm ein Zuspiel in Strafraumnähe an, drehte sich in Stürmer-Manier um die eigene Achse – und schlenzte den Ball dann sehenswert ins lange Eck. Doch das schönste Tor seiner Karriere, sagte der Verteidiger von Inter Mailand, sei sein erster Treffer in der Champions League nicht gewesen – er gehöre eher zu den „Top 7“, so Bisseck.

Dafür war das 1:0 in der 8. Minute beim 3:0 (2:0)-Auswärtssieg des italienischen Meisters bei Feyenoord Rotterdam umso wichtiger. Nach der 1:3-Pleite im „Derby della Madonnina“ gegen Stadtrivale AC Mailand wollten die Nerazzurri unbedingt eine Reaktion zeigen – und taten das auch dank Bisseck, der beim Torjubel seinen Zeigefinger auf den Mund legte.

Bisseck und Inter geben die richtige Antwort

„Das ist die richtige Antwort. Es ist schön, nach einer bitteren Niederlage auf diese Weise zu reagieren. Wir wollen niemals verlieren, aber manchmal passiert es eben. Heute haben wir es gut gemacht. Es ist nicht wichtig, was die Leute sagen“, sagte Bisseck, der mit Inter am nächsten Spieltag den VfB Stuttgart empfängt (25.11.).

Der gebürtige Kölner gab mit seinem Auftritt zudem ein Bewerbungsschreiben ab, um am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele in der Nations League nominiert zu werden. Gegen Griechenland hatte er Ende September unter Klopp sein Startelf-Debüt für die Nationalmannschaft gegeben.