Die angeschlagenen Münchner verlieren nach der Pleite in Lille ihr Etappenziel in der Königsklasse aus den Augen - doch sie geben sich kämpferisch.

Jamal Musiala stand mit all den anderen geschlagenen Bayern-Stars im strömenden Regen von Lille und versuchte, das Unfassbare zu verarbeiten: Der deutsche Rekordmeister hatte gerade tatsächlich wieder einmal ein Fußballspiel verloren, und das beim bisherigen Tabellenvorletzten der Champions League.

Das 1:2 (1:0) beim OSC Lille mit dem letzten Aufgebot 211 Tage nach der bislang letzten Pflichtspielpleite bei Königsklassen-Champion Paris Saint-Germain traf die Münchner wie ein Faustschlag in die Magengrube. „Der Druck ist da“, sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf Tabellenplatz 15, „aber wir brauchen nicht zu lamentieren.“

Mit acht Punkten nach fünf Spielen wird das Etappenziel direkter Achtelfinaleinzug allerdings zur Herkulesaufgabe – vor allem angesichts der anhaltenden Personalsorgen. Gegen Slavia Prag, Englands Krisenklub Manchester United und Betis Sevilla müssen Siege her.

„Wir werden keine Ausreden suchen, es gibt keine. Wir stellen uns der Situation und wehren uns“, sagte Eberl. Diese eine Pleite, betonte Trainer Vincent Kompany bei DAZN, „entscheidet die Champions League nicht. PSG ist noch nicht ein Mal in die Top 8 gekommen – und hat trotzdem zweimal die Champions League gewonnen.“

Wie die Bayern, denen aktuell sechs Topstars um Weltfußballer Harry Kane fehlen, das nachmachen wollen? „Wir müssen jetzt kämpfen um unser Momentum, zusammenstehen und auch ein bisschen diesen Kampf genießen“, forderte Kompany: „Wir müssen die Maschine wieder ins Laufen kriegen, keine Ausreden!“

DEINE MEINUNG

All die Ausfälle, ergänzte Eberl, müssten die Bayern „als Gruppe auffangen“. Zukäufe sind ohnehin erst im Winter möglich, eigentlich aber nicht geplant. „Wir werden keinen Aktionismus betreiben“, bekräftigte Eberl die Marschroute: „Es gibt durchaus Möglichkeiten, aber es muss perfekt passen, wenn wir darüber nachdenken sollten.“

Den einen oder anderen Gedanken könnten sich die Bosse aber womöglich machen. Zwar kommt Michael Olise bald zurück, auch Alphonso Davies kann wohl im Jahresendspurt noch helfen. Kapitän Manuel Neuer und Serge Gnabry aber erst im Januar, Kane und Ismael Saibari noch länger nicht.

Und: Jeder Rückkehrer braucht erst einmal Anlaufzeit. Wie Musiala. Der Regisseur war nach dem Riesen-Wirbel um seine Person samt Burgfrieden am Dienstag wie Comebacker Luis Díaz (76.) eingewechselt worden. Doch dem Zauberfuß fehlte die Magie, wie der Kolumbianer hatte er keine große Szene – und stand am Ende bedröppelt im Regen.

Wie ungewöhnlich dieser verkorkste Abend war, verdeutlichte eine weitere Statistik: Lille glückte im achten Europacup-Heimspiel gegen einen deutschen Klub erstmals mehr als ein Tor. Wobei: Das entscheidende 2:1 hatte ja der Münchner Pechvogel Aleksandar Pavlovic (65., Eigentor) bei seinem völlig missratenen Rettungsversuch erzielt. „Wir gewinnen und verlieren zusammen“, sagte Eberl, „da gehört Aleks dazu.“