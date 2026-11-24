RB Leipzig empfängt heute den RC Lens. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig empfängt heute Abend den RC Lens in der Champions League. Anstoß zum fünften Spiel der Ligaphase ist um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena.

Champions League heute: RB Leipzig – Lens LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Leipzig reist mit vier Bundesligasiegen in Folge in die Europapokalwoche: Zuletzt gewann RB bei Union Berlin mit 5:1, musste aber eine Verletzung bei Innenverteidiger Castello Lukeba hinnehmen. „Castello steht wegen einer Knieprellung aus dem Spiel bei Union Berlin nicht im Kader“, sagte Trainer Martin Demichelis.

In der Königsklasse kämpfen die zuletzt formstarken Sachsen noch um das Mindestziel Zwischenrunde und sind gegen den französischen Vizemeister zum Siegen verdammt. „Wir stehen bei drei Punkten, brauchen die Zähler und wissen ganz genau, wo wir stehen“, sagte Demichelis und fügte an: „Lens hat ebenfalls drei Punkte, wird pressen und nach vorne spielen.“

RB Leipzig empfängt Lens mit Rückenwind RB Leipzig empfängt Lens mit Rückenwind © IMAGO/Jan Huebner

RC Lens kommt nach hoher Niederlage gegen Como

Für Lens endete der vergangene Champions-League-Auftritt mit einer historischen Niederlage: Gegen Como unterlag der französische Klub zu Hause mit 1:9. Schon zur Pause lag Lens mit 0:3 zurück, nach der Halbzeit kassierte die Mannschaft sechs weitere Gegentore. Im Anschluss musste Trainer Yannick Cahuzac gehen und wurde durch Didier Digard ersetzt.

„Im Sport lernst du aus Niederlagen: Das 1:9 ist lange abgehakt, sie werden eine Reaktion zeigen. Entscheidend ist, was wir mit und gegen den Ball machen“, vermutete Demichelis.

RB Leipzig trifft erstmals im Pflichtspiel auf Lens

Für Leipzig und Lens ist es das erste Pflichtspiel gegeneinander. In der Champions League traf Lens zuvor bereits auf einen deutschen Gegner: Gegen den FC Bayern München gab es in der Saison 2002/03 zu Hause ein 1:1 und auswärts ein 3:3. In München holten die Franzosen dabei einen 0:2-Rückstand auf.

Wird RB Leipzig gegen RC Lens heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird RBL gegen RCL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: RB Leipzig gegen RC Lens im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: RB Leipzig gegen RC Lens im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.