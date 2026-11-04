RB Leipzig empfängt heute Manchester City. Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig empfängt Manchester City am Abend in der Champions League in der Red Bull Arena. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Martín Demichelis bereitet die Sachsen auf das Duell mit dem englischen Klub vor, bei dem Enzo Maresca verantwortlich ist. Schiedsrichter der Partie ist Marco Guida.

RB Leipzig will Manchester City ärgern RB Leipzig will Manchester City ärgern © IMAGO/Sven Simon

Champions League heute: Leipzig – ManCity LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

RB Leipzig hat seinen jüngsten Pflichtspielauftritt beim FC Schalke 04 mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Sachsen lagen bereits zur Pause vorne und ließen bis zum Abpfiff keinen Gegentreffer zu.

Gegen Manchester City folgt für RB Leipzig nun eine harte Aufgabe in der heimischen Arena.

Manchester City und Erling Haaland in Leipzig

Manchester City hat seit November 2024 nur acht seiner 20 Champions-League-Spiele gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden und zehn Niederlagen. In diesem Zeitraum gelangen dem Klub nur einmal zwei Siege nacheinander.

Erling Haaland hat eine überragende Bilanz gegen RB Leipzig: Der Stürmer erzielte in acht Einsätzen zwölf Tore gegen die Sachsen. Sechs Treffer davon gelangen ihm in der Champions League, fünf bei Manchester Citys 7:0-Erfolg im März 2023.

RB Leipzig gegen Manchester City: Die Bilanz der direkten Duelle

In den bislang sechs Duellen beider Mannschaften in der Champions League gewann RB Leipzig eine Partie, ein Spiel endete unentschieden und viermal setzte sich Manchester City durch. Dabei erzielten die Leipziger neun Tore, Manchester City traf 21-mal.

Wird RB Leipzig gegen Manchester City heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird RBL gegen MCI im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: RB Leipzig gegen Manchester City im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: RB Leipzig gegen Manchester City im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.