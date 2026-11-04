BVB-Star Sabitzer droht für Champions League auszufallen

Marcel Sabitzer droht für das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund auszufallen. Der Mittelfeldspieler ist krank.

Borussia Dortmund muss in der Champions League wohl auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Österreicher droht das Duell mit Real Betis ( ) zu verpassen.

Die Ruhr Nachrichten und Sky berichten vom Ausfall des zuletzt formstarken Mittelfeldspielers, der krankheitsbedingt ausfällt.

Marcel Sabitzer droht auszufallen Marcel Sabitzer droht auszufallen © IMAGO/DeFodi Images

Sabitzer fehlte schon bei der Ankunft der Mannschaft am Treffpunkt heute Morgen. Dadurch liegt nahe, dass er Trainer Niko Kovac am Abend bei der wichtigen CL-Partie nicht zur Verfügung steht.

Champions League: Sabitzer zuletzt wichtige BVB-Option

Der Österreicher hatte sich in den vergangenen Spielen wieder zur wichtigen Option für den BVB entwickelt. In zwölf der vierzehn Pflichtspielen kam er zum Einsatz, verbuchte ein Tor und zwei Vorlagen.

Im DFB-Pokal wurde Sabitzer zuletzt zum BVB-Helden, als er die Dortmunder in letzter Sekunden mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in die nächste Runde schoss.