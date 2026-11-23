Am Montag stieg auch der verletzte Kapitän Emre Can in den Flieger - aus mehreren Gründen.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book blickt der Reifeprüfung beim FC Arsenal mit großem Respekt entgegen. „Wir wissen, dass wir ein unheimlich schweres Spiel haben gegen den Tabellenführer, den amtierenden Meister aus England“, sagte Book am Montag vor dem Abflug nach London, wo der BVB am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League auf die Gunners trifft: „Sie sind in allen Bereichen, ob defensiv oder offensiv, auf einem absoluten Top-Level.“

Allerdings sieht Book darin auch das Potenzial für eine Überraschung. Nicht jeder erwarte einen hohen Sieg. „Das ist für uns mal eine gute Chance, die Erwartungen zu übertreffen.“ Die neu übernommene Tabellenführung in der Bundesliga sei ein „schöner Nebeneffekt“ und „sollte“ dem BVB helfen. „Aber dass wir so viel Stabilität in letzter Zeit gezeigt haben – ich denke, dass die Jungs das mit ins Spiel nehmen. Wir können alles an Selbstvertrauen und an Mut brauchen, was wir irgendwie finden können“, sagte Book: „Das ist wirklich eine der schwierigsten Aufgaben im europäischen Fußball.“

Auch Kapitän Emre Can stieg am Montag mit in die Maschine nach Großbritannien. Noch ist der 32-Jährige aber nicht für ein Comeback bereit. „Wir haben ihn immer gerne dabei, weil er einfach eine total positive Persönlichkeit ist. Das ist toll“, sagte Book und erklärte: „Nebenbei hat es aber auch noch medizinische Gründe, dass er einen Arzt noch mal treffen kann. Das ist auch wichtig“ Can hatte im Februar einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

Nach dem Duell in London geht es Schlag auf Schlag weiter. In der Liga wartet das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen, dann das Revierderby auf Schalke und schließlich ein Champions-League-Duell mit Italiens Meister Inter Mailand.