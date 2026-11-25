Der FC Bayern trotzt in Lille zunächst den prominenten Ausfällen. Doch dann wendet sich das Blatt. Die Münchner geben sich dennoch kämpferisch und richten den Blick nach vorne.

Der FC Bayern hat in der Champions League einen herben Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany kassierte beim 1:2 (1:0) beim französischen Vertreter OSC Lille die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Auch der in der 76. Minute eingewechselte Jamal Musiala konnte die erste Pleite nicht mehr verhindern.

„Wir spielen eine sehr ordentliche erste Halbzeit, in der wir viele Dinge umsetzen, wie wir es machen wollten. Wir waren sehr griffig, hatten eine gute Energie, haben viele Zweikämpfe gewonnen. Das haben wir ein bisschen verloren in der zweiten Halbzeit“, sagte Konrad Laimer, der als Aushilfsstürmer den verletzten Harry Kane vertrat, bei DAZN.

Bayern kassiert in Lille die erste Saisonniederlage Bayern kassiert in Lille die erste Saisonniederlage © IMAGO/HMB-Media

Dayot Upamecano (15.) brachte die Münchner zunächst nach einer Ecke per Kopf in Führung. Für den Franzosen war es wettbewerbsübergreifend schon das vierte Saisontor – Karrierebestwert.

Nach der Pause drehte Lille die Partie: Ayase Ueda (62.) und ein unglückliches Eigentor von Aleksandar Pavlovic (65.) ließen die Gastgeber jubeln. Pavlovic war dabei der Pechvogel, als er nach einem Konter einen vom Pfosten abgeprallten Schuss von Ethan Mbappé klären wollte, den Ball aber ins eigene Tor bugsierte.

Kompany: „Müssen Maschine wieder zum Laufen bringen“

„Auf jeden Fall war die erste Halbzeit ein bisschen so, wie wir uns das Spiel vorgestellt haben. Das war insgesamt eine gute Halbzeit. Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr in unseren Rhythmus gekommen“, analysierte Trainer Kompany und haderte mit dem entscheidenden Tor: „Das zweite Tor darf nicht passieren.“

Zugleich richtete der Belgier den Blick nach vorne: „Aus Erfahrung kenne ich diese Momente. Wir müssen kämpfen, zusammenstehen und ein bisschen auch dieses Kämpfen genießen. Das gehört dazu.“ Und Kompany betonte: „Wir müssen die Maschine wieder zum Laufen bringen.“

Sportvorstand Max Eberl schlug in die gleiche Kerbe: „Es gibt für uns keine Ausreden. Wir haben die Situation, wie wir sie haben. Der stellen wir uns. Der erwehren wir uns. Und wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann wirst du auch deine Spiele gewinnen.“

Bayern-Trainer Kompany muss improvisieren

Im Kampf um einen Platz unter den Top-8 kassierten die Bayern jedoch einen weiteren heftigen Rückschlag. Nach fünf Spielen hat der FCB acht Punkte auf dem Konto. In der Tabelle rutschten die Münchner auf Platz 15 ab.

Kompany musste aufgrund der Ausfälle von Harry Kane und Michael Olise in der Offensive improvisieren. Allzweckwaffe Konrad Laimer schlüpfte als eine Art falscher Neuner zeitweise in die Rolle des Stoßstürmers. Mit den Einwechslungen von Jamal Musiala und Luis Díaz in der 76. Minute rückte Laimer wieder auf die Rechtsverteidigerposition.

Musiala konnte abgesehen von einem ungenauen Schlenzer von der Strafraumgrenze kurz vor Schluss ebenso wenig Akzente setzen wie Rückkehrer Díaz. Sein Beraterteam hatte sich am Dienstag nach dem jüngsten Wirbel mit den Bossen ausgesprochen, damit ist der Blick des Rekordmeisters auf die sportlichen Aufgaben frei. Immerhin: In der Königsklasse ist das Restprogramm mit Slavia Prag, Englands Krisenklub Manchester United und Betis Sevilla machbar.

Trainer Vincent Kompany nahm seine Notelf ungeachtet all der Ausfälle vor allem in der Offensive in die Pflicht. „Der Glaube“, sagte er, „muss riesig sein.“ Doch die Statik des Bayern-Spiels veränderte sich in Abwesenheit von Weltfußballer Harry Kane ohne echten Mittelstürmer. Kompany aber hatte sich etwas einfallen lassen.

Urbig rettet gegen Ueda – Laimer verpasst 2:0

In Ballbesitz oder beim Pressing bildete seine Elf meist ein 4-2-3-1, mit Laimer als Aushilfsstürmer vor „Zehner“ Pavlovic. Letzterer holte mit dem ersten gefährlichen Schuss die Ecke heraus, die Tom Bischof perfekt auf den Kopf von Upamecano zirkelte – 0:1.

„Jeder Champions-League-Gegner“, hatte Kompany jedoch gewarnt, „ist gefährlich.“ Das galt auch für Lille, das in vier Spielen erst einen Punkt geholt hatte. Torwart Jonas Urbig musste gegen Ueda (23.) retten. Auf der anderen Seite ließ Laimer das 0:2 liegen (26.).

Die Gäste verstanden es gut, den Dritten der Ligue 1 ins Laufen zu bringen. Doch der Olympique Sporting Club stemmte sich gegen die Niederlage. Ethan Mbappé, jüngerer Bruder des WM-Rekordtorschützen Kylian, zielte nicht genau genug (41.).

Bayern bei aberkanntem Tor zunächst im Glück

Die zweite Hälfte begann aus Münchner Sicht mit einem Schreckmoment: Upamecano legte den Ball per missglückter Kopfballrückgabe für Ueda auf, das vermeintliche 1:1 (47.) zählte aber nicht, weil der Japaner zuvor Joshua Kimmich gefoult hatte.

Es war längst nicht die einzige Nachlässigkeit des Rekordmeisters. Der nächste Upamecano-Fehler ermöglichte Ngal’Ayel Mukau (54.) eine weitere Gelegenheit. Das Bayern-Pressing war jetzt zu wild, die Staffelung stimmte nicht. Der Ausgleich war folgerichtig, das 1:2 fiel nach einer Münchner Ecke: Lille konterte über Mbappé, der den Pfosten traf. Pavlovic beförderte den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor.

Ein Dreierwechsel mit Musiala, Díaz und Champions-League-Debütant Tim Binder sollte noch einmal die Wende bringen. In der Schlussphase kam auch Regionalliga-Stürmer Noah Codjo-Evora noch zu seinem ersten Einsatz in der Königsklasse, doch Lille war dem nächsten Treffer durch Soriba Diaoune (86.) näher.

—–

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)