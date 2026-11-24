Der deutsche Nationalspieler wird beim Champions-League-Kracher zunächst von Viktor Gyökeres ersetzt.

Der FC Arsenal verzichtet im Champions-League-Kracher gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) zunächst auf Kai Havertz.

Der deutsche Nationalspieler sitzt auf der Bank. An seiner Stelle startet beim englischen Meister der Schwede Viktor Gyökeres. Im Tor ersetzt Kepa Arrizabalaga den angeschlagenen David Raya.

BVB-Trainer Niko Kovac setzt derweil wieder auf sein Mittelfeldtrio Jobe Bellingham, Joey Veerman und Felix Nmecha, das bereits beim 2:2 beim FC Bayern in der Bundesliga gut harmoniert hatte.

Der von seiner Oberschenkelverletzung genesene Serhou Guirassy ist zunächst auf der Bank, für ihn startet Fábio Silva. Maximilian Beier beginnt ebenfalls, der Grieche Konstantinos Karetsas muss wie Guirassy auf der Bank Platz nehmen.