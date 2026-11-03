Alle an Bord: BVB ohne Personalsorgen

Borussia Dortmund will gegen Betis Sevilla weitere Punkte für den direkten Achtelfinaleinzug sammeln.

Borussia Dortmund hat vor dem Champions-League-Spiel gegen den spanischen Tabellenvierten Betis Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) trotz anstrengender Wochen keinerlei Personalprobleme. „Es ist so, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Das freut mich. Jeder ist fit, jeder ist einsatzbereit“, sagte Trainer Niko Kovac am Dienstag. Auch Konstantinos Karetsas sei „so weit wieder hergestellt“ und könne weitere Minuten sammeln.

Kovac erwartet eine herausfordernde Aufgabe gegen die Andalusier, die alle drei bisherigen Saisonspiele in der Königsklasse gewonnen haben. Der BVB steht bei sechs Punkten aus drei Spielen. „Wenn man in Spanien unter die ersten Vier kommt, kann man schon was, denn die ersten drei Plätze sind eigentlich immer besetzt“, betonte Kovac. „Sie sind sehr spielstark, sehr spanisch, sie wollen sehr viel Ballbesitz haben. Sie können aber auch sehr gut umschalten.“

Nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel bei Bayern München will der BVB international nachlegen. „Wir machen Schritte nach vorne, kleine Schritte. Aber diese kleinen Schritte haben uns schon weit gebracht“, sagte Kovac. Er sei mit dem Saisonverlauf „sehr zufrieden“, der BVB könne mit jedem Gegner mithalten. „Es gibt nur eine Richtung: Wir wollen das Spiel gewinnen.“