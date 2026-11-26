Vermeintliche rassistische Beleidigungen überschatten das Champions-League-Spiel zwischen PSG und der AS Rom. Der französische Meister fordert eine lückenlose Aufklärung und kündigt bei bestätigten Vorfällen Konsequenzen an.

Nach dem Champions-League-Duell zwischen Paris Saint-Germain und der AS Rom (2:2) sorgen schwere Rassismus-Vorwürfe für Aufsehen. Wie mehrere französische Medien berichten, sollen am Mittwochabend aus dem Gästeblock der Römer Affenlaute und rassistische Beleidigungen zu hören gewesen sein.

Augenzeugen sollen zudem von Hitlergrüßen berichtet haben. In den sozialen Netzwerken kursiert unter anderem ein Video, auf dem ein Anhänger der Gäste zu sehen sein soll, der zunächst einen Affen nachahmt und anschließend das Durchschneiden einer Kehle andeutet.

Rassismus-Vorwürfe: PSG leitet Untersuchungen ein

PSG reagierte bereits auf die Berichte. Der Klub nehme die gemeldeten Vorfälle „sehr ernst“ und habe die zuständigen Spieldelegierten informiert. „Es werden derzeit Untersuchungen durchgeführt, um diese Berichte vollständig aufzuklären“, wurde der Klub von Le Parisien zitiert.

Sollten sich die Vorfälle bestätigen, werde PSG exemplarische Strafen gegen die Verantwortlichen fordern. Der Verein verwies zudem auf frühere rassistische Zwischenfälle bei internationalen Spielen im Parc des Princes, die bereits juristische Konsequenzen nach sich gezogen hatten.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.