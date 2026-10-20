Vier Stars bei Champions-League-Kracher verletzt ausgewechselt

Ousmane Dembélé muss in der Champions League gegen den FC Barcelona bereits nach 20 Minuten vom Feld. Auch drei weitere Stars verletzen sich.

Sorgen um PSG-Superstar Ousmane Dembélé und drei weitere Stars: Dembélé musste am Dienstagabend in der Champions League beim Kracher-Duell mit dem FC Barcelona (LIVETICKER) bereits nach 20 Minuten verletzungsbedingt den Platz verlassen.

Zuvor hatte sich der 29-Jährige an den hinteren linken Oberschenkel gegriffen und signalisiert, dass er ausgewechselt werden muss. Für Dembélé, der nicht auf der Bank Platz nahm und direkt in Richtung Kabine ging, kam Ferran Torres in die Partie.

Ousmane Dembélé musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden Ousmane Dembélé musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden © IMAGO/ZUMA Press

Auch Olmo, Kvaratskhelia und Marquinhos verletzt raus

Im Anschluss kam es auch auf der Gegenseite zu einer verletzungsbedingten Auswechslung: Bei Barca musste Dani Olmo nach 27 Minuten beim Spielstand von 0:0 vom Platz. Für den Spanier kam Fermín López ins Spiel.

Dann erwischte es auch noch PSG-Wirbelwind Khvicha Kvaratskhelia und Kapitän Marquinhos (59.). Das Duo musste angeschlagen raus, Kvaratskhelia auf dem Gang in die Kabine sogar gestützt werden. Dafür kamen Maghnes Akliouche und Ilya Zabarnyi in die Partie.