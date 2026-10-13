VfB-Trainer Hoeneß: „Wollen nachlegen“

Stuttgart hofft in der Champions League auf den zweiten Sieg. Der Coach warnt aber vor Bratislava.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hofft nach einem durchwachsenen Bundesligastart, dass der VfB in einem heißen Herbst besser in Schwung kommt. „Wir wollen hier natürlich nachlegen. Es ist für uns das große Ziel, nach dem Sieg in Paderborn dort weiterzumachen. Wir wollen mit guten Leistungen versuchen, entsprechende Resultate zu bekommen“, sagte Hoeneß vor dem zweiten Spiel der Ligaphase in der Champions League bei Slovan Bratislava am Mittwoch (21.00 Uhr).

Der VfB hatte am Samstag in Paderborn durch ein 2:0 erst seinen zweiten Ligasieg geholt. In die Königsklasse waren die Schwaben allerdings erfolgreich mit einem 3:1 gegen Viking Stavanger gestartet. Gegen Bratislava gilt der VfB auch als Favorit.

VfB-Coach Sebastian Hoeneß warnt vor Bratislava VfB-Coach Sebastian Hoeneß warnt vor Bratislava © picture-alliance/dpa/SID/Sven Hoppe

Hoeneß warnt vor Bratislava

Doch Hoeneß warnte am Dienstag: „Wir spielen in der Champions League, wir spielen gegen den slowakischen Meister. Hier wird guter Fußball gespielt. Deswegen sind wir mit großem Respekt angereist. Das ist notwendig in der Champions League.“

Verzichten müssen die Stuttgarter auf Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (Risswunde an der Ferse). Dafür steht Abwehrboss Jeff Chabot nach seiner Auswechslung in Paderborn wieder zur Verfügung.