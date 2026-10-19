VfB-Trainer Hoeneß: „Einfach großartig“

Stuttgart hofft in der Champions League auf einen Gala-Abend gegen Atlético. Die Torwartfrage ist noch offen.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß freut sich nach den Enttäuschungen in der Liga auf einen ganz besonderen Champions-League-Abend. „Es ist einfach großartig, sich mit so einer unglaublichen Mannschaft zu messen. Das ist das Nonplusultra. Es ist spürbar, dass da jetzt ein Spiel kommt, auf das sich alle besonders freuen. So ein Spiel schien vor Jahren noch undenkbar“, sagte Hoeneß vor dem Highlight des VfB am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Atlético Madrid. Trainer Diego Simeone verfüge über ein „richtig spannendes“ Team mit „unglaublichen Einzelspielern“, ergänzte Hoeneß voller Hochachtung.

Auch Torjäger Ermedin Demirovic geriet am Montag über den spanischen Tabellenzweiten ins Schwärmen. In Bezug auf die Defensive sei Atlético „wahrscheinlich eine der besten Mannschaften der Welt. Deswegen wird es ein Kampf gegen ein Bollwerk. Wir müssen in allen Belangen auf Topniveau sein“, sagte er und versprach: „Das Stadion wird brennen, wir werden brennen.“

Der VfB hatte am Samstag in Hamburg 0:1 verloren, aber mit zwei Siegen gegen Stavanger (3:1) und Bratislava (3:0) einen Traumstart in die Königsklasse hingelegt.

Wieder einsatzfähig sind Nationalspieler Maximilian Mittelstädt, Nikolas Nartey und Ameen Al-Dakhil, die zuletzt verletzt ausgefallen waren. Wer gegen Atlético im Tor stehen wird, wollte Hoeneß nicht verraten. Dennis Seimen (20), die designierte Nummer eins des VfB, hatte nach langer Verletzungspause in der Liga zweimal gespielt. In der Champions League in Bratislava hatte Hoeneß allerdings dem erfahrenen Fabian Bredlow (31) den Vorzug gegeben.